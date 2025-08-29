LIVE – Calciomercato, tutte le trattative di giornata del 29 agosto

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo venerdì 29 agosto. Manca una settimana dalla fine della sessione estiva, che terminerà lunedì 1° settembre.

Tutte le trattative

8.05 Altro giocatore per il quale si attende solamente l’ufficialità è Nkunku, atterrato ieri alle 23 a Milano per poter svolgere oggi le visite mediche e apporre la firma sul contratto con i rossoneri.

8.00 Oggi è il giorno in cui Elmas è atteso a Napoli: tutto fatto per il ritorno del centrocampista in azzurro. Il Lipsia ha accettato di cederlo con la formula del prestito oneroso, il macedone è pronto a dare una mano alla squadra di Conte dopo la parentesi al Torino della passata stagione.

7.00 Alfredo Pedullà riferisce che Bennacer è stato proposto alla Juventus, ci sono stati contatti anche in serata. Il centrocampista piace a Tudor.