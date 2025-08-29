SI HD

UFFICIALE – Mourinho esonerato! Il Fenerbahce lo caccia dopo la mancata qualificazione in Champions

José Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahce. La squadra di Istanbul ha annunciato l’esonero dell’ex tecnico di Inter e Roma, che aveva assunto l’incarico nel corso dell’estate del 2024.

Fenerbahce Mourinho
Josè Mourinho, ex tecnico Fenerbahce (LaPresse) – Sportitalia.it

Inizialmente, il club non ha fornito ulteriori dettagli sulle motivazioni. Il Fenerbahce non si è qualificato per la Champions League mercoledì contro il Benfica. La squadra, che quest’estate si è rafforzata con nove acquisti per 46 milioni di euro, ha iniziato la Süper Lig con un pareggio a Göztepe e una vittoria contro il Kocaelispor.

Questo il comunicato del club turco: “Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica A dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera”.

