Napoli, Conte spiega il mercato: “In pochi in doppia cifra gli anni scorsi. Meret-Milinkovic? Loro sanno”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato anche del mercato azzurro: “Il portiere? Ve l’ho detto, col portiere dovrete sempre aspettare la formazione. Loro lo sanno benissimo chi giocherà, per me è un non-problema, era problematico l’anno scorso, quest’anno siamo più strutturati come portieri e siam contenti. Quello che ho detto più volte, a livello statistico, è di una rosa con giocatori che in pochi erano andati in doppia cifra negli anni precedenti. L’avevo rimarcato, era la verità, quest’anno abbiamo portato calciatori che nel loro percorso hanno in dote un tot di gol e questo è importante”.

Su Buongiorno: “Ha fatto passi importanti per il recupero, ha subito un’operazione 40 giorni fa, lo vedo molto più sciolto in allenamento e si sta avvicinando al rientro, dall’inizio o in corsa. Io devo fare valutazioni e quando le faccio sapete benissimo che l’ultimo pensiero è guardare la faccia, io arrivo fin qui (indica il collo, ndr) e poi vedo se è x, y o z. Valuto e faccio giocare chi oggi merita di più, ma sono contento del suo recupero, s’è tolto finalmente quel problema e prestissimo lo vedremo”.