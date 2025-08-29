Serie A, seconda giornata: il Milan cerca il riscatto a Lecce, sfide casalinghe per Napoli ed Inter

Tutto pronto per la seconda giornata di Serie A. Questa sera ripartirà il campionato, con due anticipi. Ma vediamo nel dettaglio le sfide più interessanti previste per questo turno.

Ad aprire le danze sarà Cremonese-Sassuolo, prevista per le ore 18:30. I ragazzi di Nicola vengono dalla bella impresa di San Siro al primo turno, la quale li ha visti trionfare contro il Milan di Allegri. I neroverdi, invece, non hanno potuto fare granché contro il Napoli (sconfitta per 2-0). Partono leggermente favoriti i padroni di casa: su Planetwin365, la vittoria della Cremonese è proposta a 2,35; su Betclic 2,33 e su Unibet 2,30. Si potrebbe anche puntare sull’Under 2,5, ipotizzando che vengano realizzate meno di tre reti durante la sfida: su Planetwin365, la giocata è proposta a 1,83; su Betclic e su WilliamHill 1,81.

In cerca di riscatto il Milan, che sarà ospite del Lecce al Via del Mare. I pugliesi, che vengono dal pareggio esterno col Genoa, non saranno un avversario particolarmente facile da affrontare: su Planetwin365, l’eventuale successo del Milan è proposto a 1,70; su Unibet 1,65 e su Betclic 1,72. Da considerare anche la giocata “Parziale-finale X/2”: su Planetwin365, la quota è di 4,50; come su Betclic, mentre su Unibet parliamo di 4,40 volte la posta.

Parte nettamente favorito il Napoli di Conte, che rincorre il suo secondo successo di fila al Maradona, contro il Cagliari. I partenopei hanno vinto le ultime tre gare consecutive contro i sardi e potrebbero continuare la striscia positiva: molto interessante la quota del segno “1” all’intervallo, su Planetwin365 proposta a 1,78; su WilliamHill e Betclic si parla di 1,73 volte la posta. Segnaliamo anche la giocata “NoGoal”, su Planetwin365 proposta a 1,57; mentre su Unibet la quota è di 1,55 e su Betclic 1,56.

Da tener d’occhio la quota relativa alla possibile affermazione della Roma di Gasperini contro il Pisa, all’Anconetani: su Planetwin365, il successo dei giallorossi è proposto a 1,72 volte la posta; su Unibet 1,68 e su Betclic 1,73.

Trasferta insidiosa per la Juventus di Tudor, ospite del Genoa al Ferraris. La Vecchia Signora punta alla seconda vittoria di fila, ma su un campo molto ostico: su Planetwin365, l’affermazione dei bianconeri è proposta a 1,87 volte la posta; su Betclic 1,89 e su Unibet 1,85. Potrebbe dilagare, invece, l’Inter di Chivu. La Beneamata viene da uno splendido 5-0 ai danni del Torino e ora ospiterà l’Udinese. Su Planetwin365, è interessante la quota del risultato 4-0 in favore dell’Inter: parliamo di ben 13 volte la posta; come su WilliamHill, mentre su Betclic la quota è di 14,50.