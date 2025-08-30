Bologna, Orsolini stende il Como. Juric frena ancora: Atalanta-Parma 1-1

Il Bologna conquista la prima vittoria stagionale in Serie A battendo il Como al Dall’Ara con un gol di Riccardo Orsolini nella ripresa. L’attaccante rossoblù si avvicina a Beppe Signori nella classifica dei marcatori storici del club. Il primo tempo è stato equilibrato e povero di occasioni. La prima conclusione arriva dopo venti minuti con Nico Paz, il cui tiro termina largo. Il Bologna cresce col passare dei minuti e sfiora il vantaggio con Orsolini, fermato da Butez. Nel finale della frazione l’arbitro ammonisce Smolcic e Vitik.

Nella seconda metà, la squadra di Vincenzo Italiano prende il controllo e segna al 60′ con Orsolini, servito da Castro. Il tiro, deviato, supera Butez. Nel finale il ritmo si spezza e fioccano i cartellini, ma il risultato non cambia. Il Bologna si riscatta dopo la sconfitta con la Roma, mentre il Como resta fermo a tre punti.

Atalanta-Parma 1-1

Atalanta e Parma si dividono la posta al Tardini: 1-1 il risultato finale nella seconda giornata di Serie A. Per Juric è il secondo pari consecutivo, mentre Cuesta conquista i primi punti stagionali. Le reti arrivano nella ripresa: Pasalic sblocca al 79′, Cutrone pareggia sei minuti dopo al debutto.

Nel primo tempo poche emozioni: Scamacca sfiora il gol con un pallonetto da lontano che colpisce il palo, mentre Valenti e Bernabé ci provano da fuori per il Parma. Nella ripresa, Carnesecchi salva su Pellegrino e Oristanio, poi Pasalic trova il vantaggio con un distrutto dal limite. Il Parma reagisce subito: Cutrone raccoglie una respinta e firma l’1-1. Nel finale tensione alta e protesta per un contatto in area, ma l’arbitro non interviene.