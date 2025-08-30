Fiorentina, parla Pioli: i convocati per la gara contro il Torino

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina ha parlato ai microfoni della società gigliata in vista della sfida contro il Torino e post sorteggi di Conference League. Ecco le parole del mister viola: “Le quattro trasferte sono impegnative ma lo sapevamo. Abbiamo cercato di arrivare a inizio campionato con una buona condizione. C’è qualche giocatore che ha giocato di più e le scelte che farò saranno fatte anche in base alla condizione dei miei giocatori. Davanti abbiamo una squadra che vuole rifarsi e sarà spinta dai suoi tifosi. Il Torino è una buona squadra, ha perso pesantemente lunedì ma l’Inter ha giocato una gara di una qualità incredibile. Non è una banalità dire che ogni partita è una storia a sè. Loro sono fisici, verticali e aggressivi. Dovremo cercare di imporre il nostro gioco. La squadra sta bene. Il passaggio in Conference ci ha dato la giusta serenità e la vittoria ci ha ridato le energie necessarie. Oggi abbiamo fatto l’ultimo allenamento e domani vedremo“.

Sul sorteggio

Così invece sul sorteggio in Conference League: “Il sorteggio è stato impegnativo per quanto riguarda le squadre che affronteremo. Sarà agevole dal punto di vista delle trasferte e questo è un bene. Le avversarie sono forti però, ci sarà da iniziare bene il girone e stare attenti. Rispettare gli avversari, anche se siamo la Fiorentina. Dobbiamo mettere in campo attenzione, ambizione e le nostre qualità“.

Torino-Fiorentina, i convocati viola

Giornata di vigilia in casa Fiorentina, che domani scenderà in campo a partire dalle 18:30 per affrontare il Torino. Presenti i volti nuovi Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia. Out invece per motivi probabilmente legati al mercato Bianco, Beltran e Richardson, ed il giovane Kospo. Questa la lista completa:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Pablo Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sohm, Sabiri.

Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli.