Gasperini e l’identità della Roma: “I giocatori mi hanno accolto. Mercato? Martedì tiriamo le somme”

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Pisa: “Non è mai facile vincere, ci sono anche gli avversari che hanno entusiasmo per il ritorno in A. Siamo stati particolarmente bravi in certi momenti, abbiamo anche rischiato senza disunirci. Abbiamo ripreso bene a giocare dopo le fasi iniziali per poi segnare nella ripresa”.

Sulla personalità e l’identità mostrata dai suoi: “Il merito è di questi ragazzi per come mi hanno accolto e per come hanno sposato il mio modo di intendere il calcio, con un’enorme intensità e disponibilità sul piano atletico. Tolto l’Aston Villa abbiamo fatto tutte partite di spessore, sono soddisfatto e felice per loro, davvero. Ho ereditato un gruppo con valori molto sani. Stiamo facendo davvero passi avanti”.

Sul mercato, glissa: “Aspettiamo martedì e poi tiriamo le somme”. Poi su Dybala-Soulé: “Sono il presente sicuramente, vivo di presente. Soulé ha quasi vinto la partita, Dybala ha fatto un minutaggio superiore, dobbiamo solo augurarci che stia bene e non abbia intoppi fisici. Abbiamo visto anche stasera che sono due giocatori molto importanti”.