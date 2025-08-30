Juventus, Tudor: “Mercato? Comolli farà il meglio per la squadra”

Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha parlato così in vista della sfida di campionato contro il Genoa: “È stata una bella settimana. La squadra si è allenata bene con una bella energia. Domani bisognerà fare una grande gara contro un avversario che non ti regala nulla e sono molto organizzati. Corrono tanto, sono belli tosti e organizzati, poi conosciamo lo stadio. Bisognerà fare bene per prendere i punti“.

Un commento sulla Champions League: “Poteva andare peggio o meglio. Soddisfatto o no cambia poco, sono partite difficili. Ragazzi quando : vedono la Champions cambia tutto. Abbiamo goduto di questo sorteggio, tutti insieme, ce lo siamo guadagnati con grande sacrificio e sudore negli ultimi mesi e allora il giorno prima ho detto di goderselo“.

Chi può giocare al posto di Cambiaso: “Non dico mai chi giocherà. Tutti possono giocare“.

Che certezza ha lasciato la vittoria contro il Parma: “Sensazioni belle, perchè la squadra è stata concentrata. Il Parma era insidioso soprattutto sui piazzati. Poi noi ci siamo preparati due mesi per la prima partita e il Parma era molto organizzato. È stata una partita positiva“.

Ancora Tudor

Si aspetta qualcosa dal mercato: “Ho detto soltanto una volta che mancavano tre acquisti a marzo. Ho parlato di mercato e non è cambiato nulla. È stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio. Io sono contento della squadra e vedo i ragazzi bene e motivati. La continuità è un valore aggiunto. Poi c’è il ritorno di Bremer e adesso sta tornando Cabal. Poi vediamo in questi due giorni“.

Come è cambiata la Juve dal suo esordio proprio contro il Genoa: “Dopo 4-5 mesi se la squadra non ti somiglia più di prima qualcosa è sbagliato. La squadra però è un organismo vivo che cambia sempre. Io oggi la vedo bene, con un’identità chiara, una mentalità chiara. Io alleno sempre allo stesso modo, sono sempre sul pezzo, sia quando vinco che quando perdo. Non bisogna accontentarsi e anche in questo senso lo dico alla squadra”.

Bremer aiuta Gatti e Kelly a spingere maggiormente: “Si spingono avanti a prescindere da Bremer. Il suo valore lo sta dimostrando e crescerà ancora. Però è ad un buon punto“.

Sul Genoa: “Sono organizzati bene e c’è da guadagnarsi tutto. Corrono tutti e corrono in tanti, se pareggiamo quello noi abbiamo più qualità e si può fare risultato. Se non si pareggia sono problemi“.

Sui singoli

È soddisfatto di Nico Gonzalez: “È un giocatore che mi piace e mi è sempre piaciuto. Non c’è mai stata una bocciatura da parte mia. È un titolare della nazionale argentina. Ho deciso di provarlo sulla fascia, ma avuto qualche problemino. Lui può giocare sia in fascia che davanti. Ha caratteristiche diverse e sono contento di averlo in squadra“.

Chi può giocare il braccetto di sinistra oltre a Kelly: “Si può cambiare il modulo. A sinistra possono giocare Gatti, Kalulu e Cabal“.

Su Koopmeiners: “Koopmeiners è un titolare e sarà un titolare. Ho parlato tanto e non bisogna aggiungere altro. Lui è sulla buona strada“.

La squadra è pronta per i tanti impegni: “Lo vedremo. Io penso di si, perchè hanno fatto la Champions lo scorso anno“.

Possono giocare David e Vlahovic insieme: “Si possiamo giocare con il 3-5-2, ora vediamo. Devono giocare i forti e se hai giocatori forti ti devi adattare un po’ e ci sta avere anche due sistemi.“.

David può fare il trequartista: “Difficile che possa giocare dietro“.

Kalulu cosa può dare a centrocampo: “I suoi movimenti sono stati perfetti, ha dato solidità difensiva, ti da una mano importante, sta sempre bene ed è concentrato. Quando si fanno le scelte a volte si sottovalutano alcune cose, io penso a tutto quando faccio le formazioni sono molto attento insieme allo staff, le scelte sono condivise tra 3-4 persone. Guardiamo cosa si può guadagnare e cosa si rischia di perdere“