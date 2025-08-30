Napoli, Conte: “Sembrava stregata. Neres fuori per precauzione, arrivano Hojlund ed Elmas”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato al termine della sfida vinta contro il Cagliari ai microfoni di DAZN: “Cosa ho detto al gol? Finalmente! La partita l’avete vista tutti, sono quelle partite dove corri il rischio di perderla. Sarei stato contento anche con lo 0-0 perché abbiamo giocato con pazienza creando le giuste situazioni per segnare. Oggi sembrava stregata. Il Cagliari era molto difensivo, non me lo aspettavo così. Non abbiamo concesso ripartenza. la squadra ci ha creduto fino alla fine”.

Su Lucca: “Con squadre che si abbassano così, la cosa da fare è far girare palla, o chiedendo al centravanti di fare da boa, riferimento, o sui cross. Oggi lo abbiamo fatto, non siamo stati sempre puntualissimi sui cross, ma sono partite dove devi avere pazienza. Lucca? Gliel’ho detto, era stato preso per crescere dietro a Lukaku. Romelu si è fatto male, deve accelerare, sta crescendo”.

Sul mercato e sull’infortunio di Neres: “Abbiamo cercato di aumentare il numero di giocatori nella rosa, l’anno scorso ci basavamo su 12-13 giocatori. Quest’anno ci servivano giocatori nuovi dentro una squadra che ha vinto lo Scudetto. Io cerco ora di scegliere chi mi sta dando più garanzie. Ci sarà tempo per Lang, purtroppo Neres è rimasto fuori a livello precauzionale perché aveva un problema stamattina all’aduttore. Non volevamo rischiarlo visto che abbiamo tante partite da giocare”. Su Elmas: “Arriverà Elmas, oggi in panchina ci avrebbe dato una mano. Dovrebbe arrivare Hojlund come sostituto di Lukaku. Stiamo completando una rosa che l’anno scorso non era così”.