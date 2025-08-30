SI HD

Home » Calcio » Roma, Massara su Dovbyk-Gimenez: “Trattativa non partita”. Poi chiude a Sancho

Roma, Massara su Dovbyk-Gimenez: “Trattativa non partita”. Poi chiude a Sancho

Il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato a DAZN di alcune manovre di mercato dei giallorossi: “Mi sono già espresso in maniera molto chiara la settimana scorsa, le motivazioni di venire alla Roma devono essere straordinarie. La vicenda non ha più nulla da dire”.

La Roma pensa a Conte e Massara Esclusiva
Frederic Massara- Sportitalia.it (Foto LaPresse)

Sullo scambio Gimenez-Dovbyk: “Non vorrei smentire Tare, ma la trattativa non è proprio partita in questo momento. E’ vero che ci sono spesso sorprese come l’anno scorso con Abraham, ma abbiamo due centravanti forti, due goleador e siamo contenti così”.

Sulle prime impressioni: “E’ vero che la prima giornata ha dato risposte importanti e siamo felici di questo. Sappiamo che dovrà essere un percorso lungo, ci vuole tempo con ragazzi giovani, vogliamo fare felici i tifosi”.

