Serie A, a Conte e Gasp basta il corto muso: domate Cagliari e Pisa

Vincono Napoli e Roma negli anticipi di Serie A delle 20.45 del sabato. Gare sofferte per entrambe che vincono solo nella ripresa. Allo scadere gli azzurri con la rete di Frank Anguissa. Decisivo per i giallorossi il gol di Matias Soulé.

Napoli-Cagliari, non si sblocca nella prima frazione

Prima occasione costruita da McTominay al 30′. McTominay semina il panico nell’area di rigore del Cagliari: decisivo l’intervento di Mina che mette fuori. Rimessa laterale per i padroni di casa. Ci prova De Bruyne al 39′. Conclusione di De Bruyne che si spegne sopra la traversa! Spreca Folorunsho al 42′. Conclusione larga di Folorunsho che di destro spedisce fuori il pallone! Al 44′ salva Caprile su McTominay. McTominay salta tre avversari e calcia! Caprile in angolo. Prima frazione che finisce 0-0.

La decide Anguissa

3 minuti e ancora McTominay ci prova. Pasticcio di Deiola e Prati che regalano palla al Napoli. McTominay calcia dalla distanza, senza inquadrare la porta. Salva Caprile al 79′. Palla di Politano morbida sul secondo palo: Caprile con un grande riflesso si impossessa del pallone. A due dalla fine ci prova Luvumbo. Tiro di Luvumbo! Palla centrale che non crea problemi a Meret. Al 5′ dei 5 di recupero la decide Anguissa. Cross di Buongiorno dalla sinistra che trova libero Anguissa che la mette nell’angolino! Napoli avanti 1-0. Vincono gli azzurri.

Pisa-Roma, partono forte i padroni di casa

8 minuti e ci prova Meister. Sbavatura di Svilar che poi rimedia sulla deviazione di testa da pochi passi dell’attaccante sul cross di Touré. Due minuti e ci prova ancora Meister. Lanciato benissimo in profondità il centravanti colpisce con l’esterno destro da posizione defilata, mandando fuori di poco. Ci prova Soulé su punizione al 42′. Punizione calciata direttamente in porta: para Semper. Si tratta della prima conclusione dei giallorossi nello specchio della porta.

La decide Soulé

Al 56′ Soulé fa 1-0. Dybala innesca Ferguson, che ripulisce il pallone prima di servirlo al migliore in campo fino a qui, Soulé, che scarica un sinistro preciso alle spalle di Semper. Raddoppio Roma al 62′. Dalla sinistra Angelino crossa al centro, Soulé fra due difensori controlla e insacca. Rete annullata per fallo di mano di Soulé. Reazione Pisa con Aebischer al 66′. Lo svizzero vince due contrasti e scarica un bolide che finisce di poco sopra la traversa. Occasione per Angelino al 80′. Sinistro potente da posizione defilata, Semper respinge. Tenativo di Cuadrado al 89′. Stavolta Svilar si deve impegnare per rispondere. Dovbyk sfiora il raddoppio. Strappo irresistibile di Kone, palla al centravanti che trova una grande risposta di Semper. Finisce 0-1, vince la Roma prima in Serie A con Napoli e Cremonese.