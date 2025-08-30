Serie A, le formazioni ufficiali delle gare delle 18.30: Italiano sorprende

Alle 18.30 scenderanno in campo Parma, Atalanta, Bologna e Como. Ecco le formazioni dei due match di Serie A:
Le scelte di Cuesta e Juric
Ecco le scelte di Parma e Atalanta per il match del Tardini.
PARMA – (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
ATALANTA – (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric.
Le scelte di Italiano e Fabregas
Ecco le scelte di Bologna e Como per il match del Dall’Ara.
BOLOGNA – (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
COMO – (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.