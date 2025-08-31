Genoa, Vieira: “Sconfitta ma prestazione positiva. Possiamo crescere”

Sconfitta casalinga per il Genoa, battuto 0-1 dalla Juventus al “Ferraris”. In conferenza stampa Patrick Vieira ha analizzato la gara.

Un’analisi sulla partita?

”Spiace per l’occasione alla fine. Meritavamo di più. Abbiamo preso gol in dieci uomini ma la prestazione è stata positiva. Non abbiamo avuto fortuna, ma dobbiamo continuare così. La squadra mi è piaciuta molto”.

Zero gol in due partite?

”Si può sempre fare meglio. Le occasioni non sono mancate. Ellertsson a destra ha fatto bene. Con questo atteggiamento non sono preoccupato”.

Un passo avanti rispetto al Lecce?

”Abbiamo affrontato due gare difficili in casa. La Juve gioca per vincere lo scudetto, noi con coraggio e aggressività. Siamo giovani, ci vuole tempo, ma sono soddisfatto”.

Ellertsson e Norton-Cuffy?

”Sulla destra buona prova, aggressivi e propositivi. Davanti ci siamo mossi bene, ma dobbiamo essere più presenti in area”.

Gol subito in dieci uomini?

”Duro da accettare. Dobbiamo imparare a gestire meglio queste situazioni. Sono episodi che fanno crescere”.

Come sfruttare meglio la corsia di destra?

”Con i cross di Ekhator abbiamo creato più occasioni. Colombo a volte era troppo isolato, dobbiamo migliorare lì”.

Quanto conta la pausa per la testa?

”L’atmosfera finale dimostra che i tifosi hanno apprezzato. Abbiamo giocato alla pari con una squadra di Champions. L’obiettivo resta la salvezza, ma dobbiamo fare di più. Sono orgoglioso della squadra”.

Ti aspetti altri rinforzi?

”Onana è arrivato, ma fino a domani tutto può succedere. Io penso al campo e agli allenamenti”.

La scelta di inserire forze offensive?

”Sul 1-0 volevamo cambiare la partita. Ekuban, Vitinha ed Ekhator hanno dato energia e qualità”.

Leali?

”È un portiere silenzioso ma determinante. L’anno scorso ci ha fatto guadagnare punti, oggi ha confermato il suo valore. Per noi è importante”.