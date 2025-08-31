SI HD

Home » Calcio » Juventus, Tudor: “Vittoria? Siamo sul pezzo. Contento che resti Vlahovic”

Juventus, Tudor: “Vittoria? Siamo sul pezzo. Contento che resti Vlahovic”

Dopo il successo di misura per 0-1 contro il Genoa, Igor Tudor, tecnico della Juventus ha parlato così in conferenza stampa: “La squadra mi piace. Ho detto ai ragazzi che ho una bellissima sensazione di una squadra che è sul pezzo. Chi è entrato, prima della gara, avevano una bella energia. Venire qua a Genova devi guadagnare tutto e non concedere nulla. Due clean sheet, bene”.

Vlahovic: Io dico quello che ho già detto: in questo mese e mezzo di preparazione è sempre stato sul pezzo, ha lavorato da esempio. Comolli ha detto che rimane e io sono contento. E’ un giocatore forte e speriamo tenga questa media che non è da poco“.

Juve in corsa per lo scudetto: “Sono passate due partite. Io voglio andare gara per gara e fare il meglio la prossima. Stare sul pezzo e allenarsi bene, poi vediamo dove ci porta questo modo di fare e pensare“.

I cambi sono stati fatti perché si faceva poco bene: Se cambi è perché pensi che hai altre opzioni. Se si fa cambio non si fa solo perché non si fa bene“.

Igor Tudor, tecnico della Juventus, in conferenza stampa
Igor Tudor, tecnico della Juventus, in conferenza stampa (Fonte: Juventus.com)

Ancora Tudor

Juve più concreta che bella: Cosa è bello e cosa non è bello ne possiamo parlare per un’ora. Cosa vuol dire quando una squadra è bella? La squadra deve essere sempre lo specchio di un allenatore guardando tutto ciò dove un tecnico può influire nelle due fasi. Poi c’è la mentalità della squadra che deve essere concentrata e umile. Queste cose sono sempre state caratteristica di questo club e non si devono mai mettere in forse“.

Kalulu: E’ un terzino destro a quattro. Allora può giocare braccetto a tre e quinto. Finora ha giocato da braccetto, lui ha caratteristiche particolari e questo ruolo lo può interpretare senza fare grandi cose. Mi è piaciuto Joao Mario a sinistra“.

Serve ancora un terzo centravanti con David e Vlahovic: Io penso ad allenare“.

Però si aspetta qualcosa dal mercato: Io non aspetto niente. Sono contento

