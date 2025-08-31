Juventus, Tudor: “Vittoria? Siamo sul pezzo. Contento che resti Vlahovic”

Dopo il successo di misura per 0-1 contro il Genoa, Igor Tudor, tecnico della Juventus ha parlato così in conferenza stampa: “La squadra mi piace. Ho detto ai ragazzi che ho una bellissima sensazione di una squadra che è sul pezzo. Chi è entrato, prima della gara, avevano una bella energia. Venire qua a Genova devi guadagnare tutto e non concedere nulla. Due clean sheet, bene”.

Vlahovic: “Io dico quello che ho già detto: in questo mese e mezzo di preparazione è sempre stato sul pezzo, ha lavorato da esempio. Comolli ha detto che rimane e io sono contento. E’ un giocatore forte e speriamo tenga questa media che non è da poco“.

Juve in corsa per lo scudetto: “Sono passate due partite. Io voglio andare gara per gara e fare il meglio la prossima. Stare sul pezzo e allenarsi bene, poi vediamo dove ci porta questo modo di fare e pensare“.

I cambi sono stati fatti perché si faceva poco bene: “Se cambi è perché pensi che hai altre opzioni. Se si fa cambio non si fa solo perché non si fa bene“.

Ancora Tudor

Juve più concreta che bella: “Cosa è bello e cosa non è bello ne possiamo parlare per un’ora. Cosa vuol dire quando una squadra è bella? La squadra deve essere sempre lo specchio di un allenatore guardando tutto ciò dove un tecnico può influire nelle due fasi. Poi c’è la mentalità della squadra che deve essere concentrata e umile. Queste cose sono sempre state caratteristica di questo club e non si devono mai mettere in forse“.

Kalulu: “E’ un terzino destro a quattro. Allora può giocare braccetto a tre e quinto. Finora ha giocato da braccetto, lui ha caratteristiche particolari e questo ruolo lo può interpretare senza fare grandi cose. Mi è piaciuto Joao Mario a sinistra“.

Serve ancora un terzo centravanti con David e Vlahovic: “Io penso ad allenare“.

Però si aspetta qualcosa dal mercato: “Io non aspetto niente. Sono contento“