Serie A, Vlahovic e l’incrocio salvano la Juve: cupo 0-0 tra Torino e Fiorentina

Vince 0-1 la Juventus al Ferraris contro il Genoa a decidere la gara un gol di Dusan Vlahovic subentrato ad uno spento David. Termina invece 0-0 la sfida dell’Olimpico Grande Torino tra Torino e Fiorentina.

Genoa-Juventus 0-1

Primo guizzo al 40′ con Gatti. Paratona di Leali a mano aperta su Gatti. Ci prova Yildiz al 43′. Yildiz calcia da posizione angolatissima, Leali risponde seppur corto, e David incredibilmente fallisce il tap-in da due passi. Al 75′ è il subentrato Vlahovic a risolverla. Bellissimo il corner di Kostic, zuccata di Vlahovic che sblocca il match. Allo scadere traversa di Masini. Traversa di Masini di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Torino-Fiorentina 0-0, Piccoli chiama Simeone risponde

8 minuti e Casadei sfiora il gol. Ocasionissima per il Torino con Casadei che assistito da Simeone si è trovato a tu per tu con De Gea. L’estremo difensore spagnolo però riesce in uscita a respingere il tiro dell’ex Chelsea. Doppia chance al 17′ per Dodo. Doppia occasione per la Fiorentina. Prima bravo in uscita Israel di testa fuori dall’area sul lancio di Ranieri per Piccoli. Poi Dodo, con l’estremo difensore granata fuori dalla porta, ci prova dalla lunghissima distanza e per poco non trova il gol. Occasione Piccoli al 33′. La più grande occasione della Fiorentina capita sul piede di Roberto Piccoli. Ottima ripartenza dei viola con Sohm che serve l’assist per Piccoli. L’ex Cagliari calcia subito, bravo Israel a mettere in corner. Risponde Simeone per il Torino. Altra grande occasione per il Torino. Ilic per Simeone, stop a seguire e tiro sotto la traversa. De Gea fa un miracolo.

Kean toglie il vantaggio a Gosens

Kean sventa il vantaggio viola al 72′. Gosens di testa su punizione battuta da Gudmundsson. Israel battuto e Kean la toglie dalla porta incredibilmente. Tutto fermo però per fallo di Ranieri. Finisce 0-0.