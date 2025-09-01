Atalanta, ufficiale Musah dal Milan

Atalanta BC comunica di aver acquisito da AC Milan – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva – il diritto alle prestazioni sportive dell’eclettico 22enne centrocampista newyorkése Yunus Musah, che vanta già oltre 150 presenze tra Serie A e Liga spagnola e che si è già misurato sia in Champions League che in Europa League.

Con la Nazionale statunitense può vantare un palmarès di tutto rispetto, considerata anche la sua giovane età: dall’esordio del 12 novembre 2020 in un test amichevole in Galles ha infatti collezionato sino a oggi 47 presenze (con 1 rete e 3 assist-gol), ivi incluse le 4 partite (tutte da titolare) disputate al Mondiale del 2022 in cui si è segnalato come uno dei giovani rivelazione della competizione, tanto da ottenere poi in quell’anno anche il prestigioso riconoscimento di U.S. Soccer Young Player of the Year. Con la Nazionale a stelle e strisce ha anche vinto tre volte la CONCACAF Nations League nel 2021, 2023 e 2024.

Nato a New York il 29 novembre 2002 da genitori di origini ghanesi, si trasferisce dopo pochi mesi a Castelfranco Veneto. L’Italia entra così subito nel suo destino e nella sua vita. É nel settore giovanile del Giorgione che Yunus tira i primi calci a un pallone. Dal 2012 prosegue la sua formazione calcistica nell’Academy dell’Arsenal, in seguito al trasferimento della famiglia a Londra.

Nel 2019 il passaggio al Valencia e l’esordio nella seconda squadra, quando non ha ancora compiuto 17 anni. Dalla stagione 2020/21 fa parte invece in pianta stabile della Prima Squadra dove viene impiegato con continuità, chiudendo il suo primo campionato nella massima serie spagnola con ben 32 presenze e 1 gol.

Dopo tre stagioni nella Prima Squadra del Valencia con 108 presenze complessive (delle quali 94 nella Liga spagnola), 5 reti e 3 assist-gol, nell’estate del 2023 viene acquistato a titolo definitivo dal Milan con il quale esordisce in Serie A il 26 agosto nel match vinto contro il Torino. In rossonero in poco più di due stagioni di Serie A totalizza 60 presenze. Con il Milan scende in campo anche 12 volte in UEFA Champions League, 4 in UEFA Europa League, 4 anche in Coppa Italia e 2 nella Supercoppa Italiana vinta nel 2025 (suo l’assist per il gol che ha deciso la semifinale con la Juventus). Chiude la sua esperienza in rossonero con all’attivo 82 presenze complessive, 5 assist-gol e un titolo conquistato.

Essendo in possesso anche della cittadinanza inglese, a livello giovanile ha vestito inizialmente la maglia dell’Inghilterra, più precisamente dall’U15 all’U18, per poi scegliere la Nazionale statunitense.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Yunus, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra.