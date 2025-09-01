Barcellona incorona Thomas Eychenne nell’EPT ME 2025, ottimo terzo posto di Umberto Zaffagnini!

Il PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona 2025 si è chiuso con il trionfo di Thomas Eychenne, capace di imporsi in un field record di 2.045 giocatori e di scrivere una pagina memorabile nella storia del poker francese. Il 35enne di Tolosa ha conquistato il trofeo e un premio da €1.217.175, frutto di un accordo in heads-up con il chipleader del Day6, il rumeno Stefan-Sebastian Ionita.

Per Eychenne, considerato da anni uno dei giocatori più forti d’Oltralpe, si tratta non solo della più ricca vincita in carriera, ma anche del primo, attesissimo titolo live. Con questa affermazione diventa il 13° campione francese in un Main Event EPT, riportando il titolo in patria due anni dopo l’impresa di Simon Wiciak, anche lui vincitore a Barcellona.

Negli anni Eychenne aveva già accumulato oltre 2,7 milioni di dollari in vincite live, grazie a piazzamenti importanti come il 47° posto al Main Event WSOP di questa estate e il settimo al PS Players’ Championship (PSPC) 2023 alle Bahamas. Tuttavia, gli mancava ancora quella vittoria che potesse coronare la sua lunga carriera da professionista.

“Ho sempre sognato questo momento,” ha dichiarato il francese subito dopo la vittoria. “Per anni ho immaginato me stesso con un trofeo in mano che rispondevo a domande come sto facendo ora. Sapevo che sarebbe arrivato il momento, era solo questione di tempo. Oggi il duro lavoro ha dato i suoi frutti. Sono stato fortunato, certo, ma è un’enorme soddisfazione.”

Primato personale anche per il runner-up, Stefan-Sebastian Ionita, che da giocatore semi-pro (gioca spesso ma il suo lavoro è gestire un’azienda di prodotti per l’agricoltura) ha incassato €1.117.175 dopo il deal. 100% amatoriali sono invece Umberto Zaffagnini, autore di uno splendido terzo posto e soprattutto di una performance da giocatore di ottimo livello durante l’intero torneo, e il polacco Tomasz Brzezinski. Le loro vincite corrispondono a moltiplicatori altissimi di quanto incassato in precedenza (x8 l’italiano, x6 Brzezinski).

Chiudono il payout del final table a 6: il colombiano Julian Pineda Lozano, professionista che a Barcellona ha realizzato il suo best, e Anton Suarez. Lo svedese partiva nel ruolo di giocatore più titolato, ma è stato il primo ad arrendersi. I 291.800 euro vinti sono lontani dalla sua vincita più alta (un milione con il primo posto nel Partypoker Millions ME 2020 a Nottingham), ma rimangono una bella cifra. Suarez avrà modo di analizzare la gara con il vicino di casa a Stoccolma: Simon Brandstrom, campione dell’EPT ME di Barcellona 2019.

Quello che segue è il payout del Final Table EPT ME Barcelona 2025 (nota: Cesar Garcia e Marc Foggin sono usciti nel Day6):

HIGHLIGHTS DELL’ULTIMA GIORNATA

I sei finalisti sono tornati nella splendida cornice del Casino Barcelona per l’ultimo atto del torneo, con al comando Sebastian Ionita. A prendere l’iniziativa è stato però Thomas Eychenne con un call vincente contro Julian Pineda Lozano. Il francese apre 550.000 (bui 125k/250k bb ante 250k) con Q♠J♥, Lozano chiama da big blind. Check-call del colombiano per 350mila chips sul flop che recita: A♦Q♥J♠. Check-check quando al river scende l’A♥. Sul river 7♠, il player colombiano esce puntando 1.500.000: Eychenne snappa e obbliga il suo avversario a mostrare il bluff con 10♠9♥.

Il pro francese è stato poi protagonista del primo out. Anton Suarez, dopo aver perso gran parte dello stack contro Ionita, apre con AQ e poi hitta al turn la Q♥. Prima barellata che Eychenne chiama con coppia di 5 presa al flop. L’ultima carta è un 5♣: lo svedese punta, il francese lo mette ai resti. Ormai committato, Suarez chiama con l’ultimo milione, solo per essere eliminato al sesto posto da Eychenne che mostra 5♥4♥, tris di 5.

