Il canale tv ufficiale della Lazio sbarca in chiaro su Sportitalia

Novità per i tifosi della Lazio. Sono infatti iniziati i test pre palinsesto per la trasmissione in diretta su Sportitalia di Lazio Style Channel, il canale tematico del club biancoceleste.

Da oggi infatti, come annunciato anche dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello in diretta durante l’ultimo giorno di calciomercato, è possibile accedere alla trasmissione di Lazio Style Channel direttamente sul digitale terrestre, al canale 60 (quello appunto di Sportitalia), cliccando sul tasto verde ed entrando quindi nella piattaforma dell’emittente.

L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime settimane, ma intanto il club biancoceleste e l’emittente televisiva hanno già iniziato i test che permetteranno alla Lazio di diventare il primo club di Serie A con il proprio canale tematico ufficiale a sbarcare in chiaro sul digitale terrestre.

La Lazio prosegue così nel suo piano strategico per rafforzare la propria presenza sui media e nel panorama digitale, lanciando una nuova iniziativa dedicata ai suoi tifosi. Grazie a questa partnership, i sostenitori potranno seguire da vicino tutte le novità sulla squadra: dagli allenamenti alle interviste esclusive, fino a contenuti speciali dedicati ai protagonisti del club. L’accesso libero e gratuito segna un passo importante verso una comunità di tifosi sempre più connessa e coinvolta nell’universo biancoceleste a 360 gradi, si legge su Calcio & Finanza.