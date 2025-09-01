Serie A, i colpi mancati del mercato estivo 2025

Un amore a metà ma mai corrisposto fino in fondo è quello che ha condizionato tante trattative nel calcio mercato estivo della Serie A 2025. La storia d’amore tra Kolo Muani e la Juventus sembrava essere iniziata sulla strada giusta. 22 presenze e 10 gol nei pochi mesi in bianconero e qualificazione alla Champions raggiunta. Numeri che avevano fatto pensare ad un riscatto quasi automatico ma gli acquisti di Jonathan David e Openda oltre alla clamorosa conferma di Vlahovic hanno spinto i bianconeri a lasciare la strada che portava al francese.

Strada quella tra Bergamo e Milano che sembrava dover percorrere Ademola Lookman il nigerino per settimane primo obiettivo dei nerazzurri non ha però coronato il sogno di diventare un nuovo giocatore dell’Inter troppa la distanza tra domanda e offerta con Lookman rimasto ora fuori squadra a Bergamo.

Gli altri grandi colpi mancati in Serie A

Suggestione per le milanesi è stato poi Giovanni Leoni. Il centrale ex Parma piaceva sia ad Inter che Milan. L’alta valutazione ha però frenato entrambe con il giocatore che è così passato al Liverpool lasciando la Serie A. Sogno di Juventus prima e Roma poi è stato invece Jadon Sancho con i bianconeri che hanno poi presto lasciato la pista fino alla firma di Zhegrova e i giallorossi che hanno mancato la presa non accontentando così Gasperini. In casa Napoli poi sono due i grandi rimpianti. Il primo risponde al nome di Dan Ndoye. Sogno mai troppo nascosto di Conte, lo svizzero è risultato però troppo costoso finendo poi al Nottingham Forest.

Pista seguita e poi lasciata è stata quella per Darwin Nunez con gli azzurri che hanno poi optato per Lucca con l’attaccante ora protagonista in Saudi League con l’Al Hilal. L’ultimo colpo sfumato è poi quello di Manuel Akanji il centrale che sembrava destinato al Milan ma ha firmato invece all’ultimo per l’Inter per un mercato che a volte…