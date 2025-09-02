Lo Spin & Go Championship Live e le altre picche di Barcellona

Domenica 31 agosto si è concluso il Main Event dell’EPT di Barcellona edizione 2025 con la vittoria del pro francese Thomas Eychenne. Il torneo più importante, terzo in assoluto per numeri nella lunga storia della kermesse catalana, ha catturato l’attenzione degli appassionati per nove giorni, durante i quali sono comunque andati in scena tanti altri tornei.

Diamo uno sguardo ai più interessanti, cominciando da quello forse più “anomalo”: lo Spin & Go Championship Live.

SPIN & GO CHAMPIONSHIP LIVE

Per la seconda volta, il famoso format online di sit&go 3-handed hyper turbo è diventato un torneo dal vivo. Lo Spin & Go Championship Live aveva debuttato all’EPT di Praga 2024 e si era concluso con la vittoria dello spagnolo Carlos Gurdiel Robles su un field di 81 giocatori.

Stesso numero a Barcellona, dal momento che con 81 partecipanti si hanno esattamente 27 tavoli iniziali. Tutti i giocatori sono arrivati da qualifiche online, tranne Rory Jennings, Alejandro “Papa MC” Lococo e Giada Fang che hanno staccato il ticket dopo una mini competizione di Spin&Go traVIP guests.

La formula del torneo è semplice.

Per “superare il tavolo” nel primo round (81 left) è necessario vincere tre spin&go. I 27 che ci riescono vanno in the money per un garantito minimo di €1.000. Alla fine del secondo round (27 left) il field si riduce agli ultimi 9, tutti vincitori di altri tre spin e ripagati con 3.000 euro ciascuno. Oltre ai premi del payout regolare, ad ogni spin&go c’è un premio randomico.

La seconda giornata vede l’azione prima su 3 tavoli (9 left) e poi su quello finale a tre giocatori. In entrambi i round è necessario vincere quattro spin&go per eliminare gli avversari. Il payout sale solo per gli ultimi tre che si contendono €150.000, mentre rimangono i bonus casuali per ogni singolo successo.

A Barcellona, i finalisti sono stati Joao Nascimento (Brasile), Krystian Lisowski (Polonia) e Guilherme Kleist (Brasile). Prima dell’inizio del final table, i tre hanno deciso di dividere in parti uguali 75.000 euro del montepremi rimasto, cioè 25k a testa. I restanti 75k hanno ripagato il podio in questo modo: €50.000 al vincitore, 17.500 al secondo e 7.500 al terzo.

A spuntarla è stato Guilherme Kliest, 30 anni, specialista di Spin & Go, che ha conquistato il titolo di campione e un primo premio da 75.000 dollari. A questi si sono aggiunti altri 5.500 dollari in bonus Spinner e, soprattutto, un posto per il prossimo Spin & Go Championship Live, in programma durante l’EPT di Parigi a febbraio 2026.

