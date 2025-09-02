Serie C, prima attesa penalizzazione: -11 punti al Rimini

Nemmeno il tempo di cominciare la stagione e dopo sole due giornate di campionato nel girone B di Serie C è già arrivata la prima penalizzazione. A subirla è il Rimini Calcio. La formazione romagnola a cui, proprio in queste ore, sono state chiuse in faccia le porte dello stadio. Il luogo dove la squadra avrebbe dovuto allenarsi per via dei mancati pagamenti dell’affitto, è stata trovata colpevole di irregolarità amministrative. Irregolarità gravi che la CoViSoc ha ritenuto tali da comminare una mega penalizzazione di -11 punti sulla classifica del torneo in corso.

Una penalizzazione che modifica in maniera pesante la classifica del raggruppamento B della formazione biancorossa. Il Rimini aveva conquistato appena un punto nelle prime due partite di campionato. Ragion per cui, al momento, la squadra riminese si trova all’ultima posizione con -10 punti. Una condanna quasi certa alla retrocessione in Serie D per la squadra romagnola che aveva già ceduto diversi giocatori e difficilmente potrà recuperare un margine del genere.