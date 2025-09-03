Chiesa, che brutta sorpresa: Slot lo esclude dalla lista-Champions del Liverpool

Brutta sorpresa per l’ex attaccante di Juventus e Fiorentina, Federico Chiesa. Il Liverpool infatti, o meglio il tecnico dei Reds Arne Slot, ha deciso di escluderlo dalla lista di giocatori che faranno parte della squadra impegnata nella Champions League 2025/26, fase a campionato.

Una notizia che va in controtendenza con i propositi di rilancio del giocatore italiano, che è subentrato in tutte le partite giocate fino a qui dal Liverpool, segnando anche una rete decisiva alla seconda giornata che lo aveva riportato agli onori della cronaca sportiva, stavolta in senso positivo. Il tutto nella stagione che porta al Mondiale 2026, cui l’Italia cerca disperatamente di qualificarsi, per invertire la rotta presa da troppo tempo.

Al suo posto, tra i 17 slot riservati ai giocatori non formati in squadra, il Liverpool ha deciso di inserire Rio Ngumoha, giocatore classe 2008 di soli 17 anni. Il giocatore in questione infatti non può ancora essere considerato alla stregua degli “homegrown” secondo i criteri UEFA, poiché non è in squadra da abbastanza tempo. Ecco spiegato perché occupa uno degli spazi destinati agli ‘Over’, di fatto estromettendo Chiesa dalla rosa.

Secondo le normative UEFA, la lista A delle squadre partecipanti può includere al massimo 25 giocatori, di cui almeno otto devono essere cresciuti nel vivaio del club o in altri club della stessa federazione. Il Liverpool ha già occupato tutti i posti disponibili, scegliendo di inserire Ngumoha, visto come una promessa per il futuro, e Jeremie Frimpong, che rientra nella categoria dei “giocatori formati localmente” grazie al suo passato nelle giovanili del Manchester City.

Questa decisione, presa da Slot e dalla dirigenza, comporta l’esclusione dell’attaccante italiano dalle competizioni europee almeno fino a febbraio, quando sarà possibile modificare la lista in caso di qualificazione agli ottavi di finale. Per Chiesa, dunque, le uniche occasioni per mettersi in mostra restano la Premier League e le coppe nazionali, con l’obiettivo di guadagnarsi una nuova chance in Europa nella seconda parte della stagione.