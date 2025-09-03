Moratti, che bella notizia! La moglie Milly: “Fuori dalla terapia intensiva”

Arrivano belle notizie per quanto riguarda la salute dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti. La moglie Milly ha infatti fatto sapere “Massimo è fuori dalla terapia intensiva”.

Ormai da una settimana Moratti è ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano per l’aggravarsi di una polmonite. Moratti è stato estubato lo scorso sabato e i medici fanno trapelare un cauto ottimismo sulle sue condizioni di salute.

Una notizia che tiene in sospeso da tempo il mondo del calcio e in particolare i tifosi nerazzurri. Massimo Moratti ha vinto 16 trofei con l’Inter, un numero che include 5 Campionati Italiani (Scudetti), 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Coppa UEFA e 1 Coppa del Mondo per Club FIFA. Sotto la sua presidenza, dal 1995 al 2013, l’Inter ha completato anche il famoso “Triplete” nel 2010 con la vittoria di Campionato, Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione.