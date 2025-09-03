Qualificazioni Mondiali 2026: tre punti essenziali per l’Italia. La Spagna può dilagare in Bulgaria?

Sono pronte a scendere in campo le nazionali: tutto è pronto per le prossime sfide valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma nel 2026. Vediamo nel dettaglio alcune delle gare più interessanti.

Esordio sulla carta tutt’altro che complicato quello di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia. Gli Azzurri dovranno ospitare l’Estonia, cercando di non perdere terreno dalla Norvegia che sta dominando il gruppo I. Finora sono 3 i punti raccolti da Donnarumma e compagni, dopo due gare disputate. Gli estoni hanno lo stesso bottino, ma con due gare disputate in più. Segnaliamo la quota dell’“Handicap 1 (-2)”: su Planetwin365 parliamo di 1,67 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 1,64.

Al “De Kuip” di Rotterdam si terrà una vibrante sfida, ovvero Olanda-Polonia, valida per il gruppo G. Per entrambe le selezioni sono 6 i punti conquistati finora, ma i polacchi hanno disputato tre gare, una in più degli olandesi. Per ora, in testa al gruppo c’è la Finlandia a quota 6 dopo quattro partite. Da provare il “Parziale-finale X/1”, su Planetwin365 proposta a 4; mentre su Betclic e WilliamHill si parla di 3,80 volte la posta. L’eventualità che entrambe le squadre vadano a segno è proposta a 2,25 volte la posta su Planetwin365; mentre su Betclic e WilliamHill, il “Goal” vale la quota di 2,19.

Primo impegno per la Spagna di de la Fuente, che inizierà questo cammino a Sofia contro la Bulgaria. Gli iberici sono nettamente favoriti, come si può immaginare: si potrebbe puntare sul risultato esatto 4-1 in favore delle Furie Rosse, su Planetwin365 proposto a 7,25; stessa quota che troviamo su WilliamHill e Betclic. Interessante anche l’ipotesi “Over 1,5 al primo tempo”: su Planetwin365 la quota è di 2,20; su Unibet 2,15 e su Betclic 2,06.

A Breslavia, in Polonia, si giocherà Ucraina-Francia. La sfida è valida per il gruppo D, che prenderà il via proprio in questi giorni: su Planetwin365, è allettante la quota del “Parziale-finale 2/2”, proposta a 1,95; su Betclic e WilliamHill la quota è di 1,83.

Anche il Portogallo parte nettamente favorito. I lusitani, al loro esordio, saranno ospiti dell’Armenia a Yerevan. Segnaliamo la quota del “Multigol Ospite 3-4”: parliamo di ben 2,35 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 2,21.

L’esordio della Germania nel gruppo A, invece, sarà a Bratislava, contro la Slovacchia. Interessante la quota del segno “2” all’intervallo: parliamo di 1,90 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,85 e su Unibet 1,87.