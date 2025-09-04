Addio a Giorgio Armani: re della moda e patron dell’Olimpia Milano di basket

All’età di 91 anni è venuto a mancare Giorgio Armani, icona della moda italiana, grandissimo stilista e proprietario dell’Olimpia Milano, squadra di basket detentrice della Supercoppa Italiana di cui è il patron dal 2008: l’annuncio ufficiale del Gruppo Armani.

Il comunicato del Gruppi Armani

“Si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire. Negli anni, Giorgio Armani ha creato una visione che dalla moda si è estesa a ogni aspetto del vivere, anticipando i tempi con straordinaria lucidità e concretezza. Lo ha guidato un’inesauribile curiosità, l’attenzione per il presente e le persone. In questo percorso ha creato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la capacità di comunicare con tutti”.