Lecce, Corvino: “Per essere una società senza debiti, dobbiamo fare scommesse”



Arriva puntale in casa Lecce la consueta conferenza stampa di fine mercato, il Presidente Saverio Sticchi Damiani , accompagnato dal responsabile dell’aria tecnica Pantaleo Corvino, e dal direttore sportivo Trinchera tracciano il bilancio delle operazioni svolte durante la finestra estiva di trattative che ha visto arrivare in Salento ben otto volti nuovi. La parola d’ordine è crescita, quella che ha permesso di agire in un certo modo sul mercato, e di farlo con il monte ingaggi più basso, in autofinanziamento ed in sostenibilità, in questo periodo dove fondi sceicchi e super ricchi abbondano è un esercizio impossibile. A tal proposito Corvino afferma: “Abbiamo tenuto conto delle linee programmatiche della società. Per essere una società senza debiti dobbiamo fare scommesse. Non possiamo andare sui nomi e soddisfare il palato di tutti quanti. Dobbiamo farlo con investimenti mirati, che sono un rischio, e con le scommesse. Le scommesse si chiamano così perché si rischia, e noi siamo costretti a farlo. Non ci sono altre strade. Per rimanere senza debiti dobbiamo essere l’ultimo monte ingaggi, ma oggi possiamo spendere grazie a noi, al nostro lavoro. Di più non possiamo fare”.