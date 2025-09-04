SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Lecce, Corvino: “Per essere una società senza debiti, dobbiamo fare scommesse”

Lecce, Corvino: “Per essere una società senza debiti, dobbiamo fare scommesse”

di

 


Arriva puntale in casa Lecce la consueta conferenza stampa di fine mercato, il Presidente Saverio Sticchi Damiani , accompagnato dal responsabile dell’aria tecnica Pantaleo Corvino, e dal direttore sportivo Trinchera tracciano il bilancio delle operazioni svolte durante la finestra estiva di trattative che ha visto arrivare in Salento ben otto volti nuovi. La parola d’ordine è crescita, quella che ha permesso di agire in un certo modo sul mercato, e di farlo con il monte ingaggi più basso, in autofinanziamento ed in sostenibilità, in questo periodo dove fondi sceicchi e super ricchi abbondano è un esercizio impossibile. A tal proposito Corvino afferma: “Abbiamo tenuto conto delle linee programmatiche della società. Per essere una società senza debiti dobbiamo fare scommesse. Non possiamo andare sui nomi e soddisfare il palato di tutti quanti. Dobbiamo farlo con investimenti mirati, che sono un rischio, e con le scommesse. Le scommesse si chiamano così perché si rischia, e noi siamo costretti a farlo. Non ci sono altre strade. Per rimanere senza debiti dobbiamo essere l’ultimo monte ingaggi, ma oggi possiamo spendere grazie a noi, al nostro lavoro. Di più non possiamo fare”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×