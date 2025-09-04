Lecce, Sticchi Damiani: “Il club sta conoscendo una fase di crescita che mai ha conosciuto, una fase eccezionale”



E’ il tema della crescita, l unico grande tema per il presidente del Lecce Sticchi Damiani, quello su cui si sofferma nella conferenza stampa di fine mercato. Il numero uno giallorosso, espone con chiarezza tutti i filoni interessati da tale crescita, dalla parte sportiva alle strutture alla recente digitalizzazione del club, aprendo argomenti importanti come la grande gestione tecnica che ha risanato il pregresso che ha visto chiudere la prima retrocessione in casa Lecce con delle difficoltà, passando per il risanamento del percorso e ciò che si è costruito, arrivando ai benefici arrivati dall’operato dell’area tecnica e le plusvalenze. Ma a proposito di strutture: “Ci sono stato l’altra sera nel nuovo centro sportivo, ed è davvero bello, quasi emozionante vederlo di questa qualità. Tra pochi giorni la squadra ci entrerà: è già pronto nella parte principale dello spogliatoio, del primo campo e della palestra. E’ in corso la realizzazione del secondo campo. E’ un intervento non comune nella storia del club. Sullo stadio stiamo procedendo: sono iniziati molto lentamente i lavori, ma sta a noi fare marcatura stretta con chi di dovere.

Poi stiamo investendo sulla digitalizzazione del club: abbiamo creato un nuovo sito, un parallelo spazio per l’e-commerce e le sorprese in questo ambito continueranno, perché abbiamo deciso di investire. Ci crediamo.

Abbiamo cercato di fare il meglio possibile sul mercato. Tutti dobbiamo supportare squadra e allenatore. Io ho motivazioni fortissime anche su questa stagione. Più andiamo avanti più le mie motivazioni sono forti. Il club sta conoscendo una fase di crescita che mai ha conosciuto, una fase eccezionale. Non trattiamola come normalità e non inquiniamo un percorso straordinario alla prima sconfitta o al primo acquisto che non ci è piaciuto”.