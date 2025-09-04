Qual. Mondiale 2026 : i risultati del giovedì in Europa

Il giovedì di qualificazioni europee ai Mondiali 2026 ha regalato emozioni e colpi di scena. La notizia più clamorosa arriva da Bratislava, dove la Slovacchia di Calzona ha piegato 2-0 la Germania di Julian Nagelsmann, aprendo il Gruppo A. Tanti però i risultati. Eccoli:

Gruppo A

Lussemburgo – Irlanda del Nord 1-3

Slovacchia – Germania 2-0

Classifica

Irlanda del Nord 3

Slovacchia 3

Germania 0

Lussemburgo 0

Gruppo E

Georgia – Turchia 2-3

Bulgaria – Spagna 0-3

Classifica

Spagna 3

Turchia 3

Georgia 0

Bulgaria 0

Gruppo G

Lituania – Malta 1-1

Olanda – Polonia 1-1

Classifica

Olanda 7 (3 partite giocate)

Polonia 7 (4)

Finlandia 7 (4)

Lituania 3 (4)

Malta 2 (5)

Gruppo J

Kazakistan – Galles 0-1

Liechtenstein – Belgio 0-6

Classifica

Galles 10 (5 partite giocate)

Macedonia del Nord 8 (4)

Belgio 7 (3)

Kazakistan 3 (4)

Liechtenstein 0 (4)