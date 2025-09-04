SI HD

Qual. Mondiale 2026 : i risultati del giovedì in Europa

Il giovedì di qualificazioni europee ai Mondiali 2026 ha regalato emozioni e colpi di scena. La notizia più clamorosa arriva da Bratislava, dove la Slovacchia di Calzona ha piegato 2-0 la Germania di Julian Nagelsmann, aprendo il Gruppo A. Tanti però i risultati. Eccoli:

Gruppo A
Lussemburgo – Irlanda del Nord 1-3
Slovacchia – Germania 2-0

Classifica
Irlanda del Nord 3
Slovacchia 3
Germania 0
Lussemburgo 0

Gruppo E
Georgia – Turchia 2-3
Bulgaria – Spagna 0-3

Classifica
Spagna 3
Turchia 3
Georgia 0
Bulgaria 0

Gruppo G
Lituania – Malta 1-1
Olanda – Polonia 1-1

Classifica
Olanda 7 (3 partite giocate)
Polonia 7 (4)
Finlandia 7 (4)
Lituania 3 (4)
Malta 2 (5)

Gruppo J
Kazakistan – Galles 0-1
Liechtenstein – Belgio 0-6

Classifica
Galles 10 (5 partite giocate)
Macedonia del Nord 8 (4)
Belgio 7 (3)
Kazakistan 3 (4)
Liechtenstein 0 (4)

