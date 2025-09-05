Al Khelaifi attacca la Juventus per l’affare Kolo Muani: “Ci avete preso in giro!”

Dopo il positivo prestito in bianconero, la Juventus aveva lavorato per riportare il centrocampista francese a Torino, forte anche della volontà del giocatore. Le trattative con il PSG sembravano a buon punto, con un’intesa informale intorno ai 60 milioni, da dividere tra prestito e obbligo di riscatto.

Nella fase finale, però, l’accordo si è arenato e il calciatore è approdato al Tottenham, senza la formula di riscatto tanto richiesta dalla Juve. Una svolta che non sarebbe stata gradita al presidente parigino Nasser Al-Khelaïfi, il quale, secondo Sports Zone, avrebbe chiamato duramente la dirigenza juventina accusandola di aver fatto perdere tempo e avvertendo: “Ci avete preso in giro tutto il tempo. Ricorderemo i vostri metodi“.