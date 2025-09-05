Argentina, Maher Carrizo il nuovo Mastantuono

Partito Mastantuono ecco Maher Carrizo. Il calcio argentino non si ferma e dopo l’ex River Plate diventato da poco un giocatore del Real Madrid ecco che in casa Velez Sarsfield brilla sempre di più la stellina di Carrizo. Paragonato in patria proprio al “Masto”. Classe 2006, Maher Carrizo sta vivendo una stagione magica. 10 gol in 27 presenze in tutte le competizioni nel 2025 e una centralità totale nel Fortin, secondo nel Torneo Clausura. Trascinatore dei suoi in Libertadores dove in 8 gare ha messo a segno 5 reti, di cui l’ultima decisiva agli ottavi contro il Fortaleza.

Maher Carrizo, il profilo

Ala destra di piede mancino nasce il 19/02/2006 a Santiago del Estero fa il suo esordio in prima squadra ad agosto 2024 nel match di Copa Argentina contro il San Lorenzo siglando il 3-1 finale per i suoi. Protagonista anche con le giovanili nazionali ha partecipato al mondiale under 17 nel 2023. L’anno seguente si è poi guadagnato l’under 20 con 4 gol in 9 presenze nell’argento della Selccion al Sudamericano di categoria. Con il contratto in scadenza a dicembre 2026 e una valutazione per ora ancora bassa Maher Carrizo potrebbe essere il prossimo talento argentino pronto per essere esportato in Europa.