Berrettini, tifosi spiazzati: l’ultima foto lascia di stucco

Matteo Berrettini prepara il rientro in campo dopo l’ennesimo stop, ma una foto social lascia i tifosi letteralmente di stucco.

Il percorso di Matteo Berrettini negli ultimi due anni è stato tutto fuorché lineare. Tra guai fisici, infortuni muscolari e continui tentativi di rientro, il tennista romano ha vissuto un’altalena emotiva che ha messo a dura prova la sua carriera e la pazienza dei tifosi.

Infatti, dopo la rinuncia forzata agli Us Open 2025, torneo che avrebbe dovuto segnare un nuovo capitolo della sua rinascita sportiva, in molti avevano iniziato a temere che il ritorno sul palcoscenico internazionale potesse ancora tardare. Eppure, dalle ultime immagini comparse sui social, il messaggio sembra tutt’altro che negativo.

Berrettini con la sua foto sui social lascia tutti di stucco

Berrettini, come spesso accade, ha scelto Instagram per condividere con i suoi sostenitori qualche frammento della sua quotidianità. Non solo scatti di allenamento e momenti di relax, ma anche fotografie che lo ritraggono sorridente al fianco di volti noti, come Kevin Durant, superstar NBA con cui il tennista ha avuto modo di trascorrere qualche ora negli Stati Uniti. Una testimonianza del fatto che, al di là delle difficoltà, Matteo non ha perso il sorriso e continua a coltivare la sua rete di amicizie e passioni.

Però, ciò che ha fatto più discutere non è stato tanto l’incontro con Durant né le immagini che lo vedono impegnato a recuperare la forma, quanto un dettaglio estetico che non è sfuggito agli utenti più attenti. Senza ombra di dubbio, la sua barba. Berrettini è sempre stato riconosciuto per il suo stile curato, ma questa volta si è presentato con un look decisamente diverso: una barba lunga, cresciuta a dismisura, quasi a testimoniare i mesi di lontananza dai campi e forse anche la voglia di segnare un cambiamento.

Su X, il dibattito è esploso immediato. C’è chi ha scherzato dicendo che sembra pronto a una parte in un film d’epoca e chi invece ha visto nella nuova immagine un segno di maturità, quasi di rinascita. Altri, invece, hanno interpretato il dettaglio come la prova che Matteo sta vivendo un periodo di trasformazione non solo sportiva, ma anche personale. In ogni caso, la barba è diventata protagonista, oscurando per qualche ora il tema del rientro imminente.

Nuovo look o messaggio tra le righe

Eppure, dietro l’ironia e i commenti divertiti, resta la notizia che più interessa ai tifosi: Berrettini è pronto a tornare. I suoi allenamenti mostrano progressi, i medici hanno dato segnali incoraggianti e la programmazione per il rientro è già sul tavolo. Forse non lo vedremo subito al massimo della condizione, ma la determinazione del romano non è mai mancata, e questa volta sembra davvero deciso a rimettersi in gioco.

Il pubblico lo aspetta, perché Berrettini non è solo un campione di tennis, ma anche un volto che ha saputo trascinare i tifosi italiani nei tornei più prestigiosi del mondo. Ora resta da capire se, al momento del ritorno, deciderà di presentarsi con quel nuovo look o se la barba da “guerriero” lascerà spazio al Berrettini che tutti conoscono. Una cosa, però, è certa: il campo gli manca e lui manca al campo, e presto questa attesa dovrebbe finalmente finire.