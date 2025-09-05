Formula 1, a Monza nelle libere la Ferrari tallona la McLaren

SI HD

McLaren davanti, ma la Ferrari è vicinissima. Il GP d’Italia si apre all’insegna dell’equilibrio: Norris ha chiuso le libere 2 in 1’19”878, mentre Leclerc è a soli 83 millesimi, nonostante un’uscita di pista senza danni. Terzo Sainz, staccato di appena 13 millesimi.

Alle loro spalle Piastri, rallentato dall’avvio dopo aver ceduto la monoposto a Dunne nelle libere 1, poi Hamilton, migliore al mattino, e Verstappen, solo sesto.

Tra i primi sei il distacco è sotto i due decimi: le qualifiche promettono scintille.

 

