SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Lecce, vietato disperdere il patrimonio. Corvino pensa al rinnovo di Helgason e Gallo

Lecce, vietato disperdere il patrimonio. Corvino pensa al rinnovo di Helgason e Gallo

di

 


Nella conferenza stampa di fine mercato in casa Lecce, tutto ruota intorno al concetto di crescita. Rappresentare un modello virtuoso è l obiettivo principale del club, motivo per cui si parla di solidità di un progetto basato su competenze, sostenibilità e appunto crescita progressiva. Diversi i temi trattati da Sticchi e Corvino, con l uomo mercato al suo centesimo calciomercato, e al suo cinquantesimo anno da direttore, e come tale uno dei focus da lui affrontati è proprio quello relativo non solo alle trattative portate a termine ma anche a quelle che hanno bisogno di essere analizzate, attenzionate, meglio definirle come operazioni su cui concentrare le prossime energie che riguardano quei calciatori in scadenza la prossima estate, con l obiettivo primario di non disperdere il patrimonio. Il prossimo luglio, diventerebbero dei parametri zero, senza un nuovo accordo, Helgason e Gallo. Sui due elementi corvino si sofferma e spiega intanto che per l ‘islandese è stata sfruttata l’opzione di estensione annuale inserita nel primo accordo tra le parti, copia incolla per Banda e Ramadani che infatti non vengono considerati come calciatori in scadenza. Discorsi comunque avviati con l entourage di Helgason, e il club aspetta una risposta, la proposta dei giallorossi prevede un aumento economico, considerando i margini di crescita e la centralità comunque nel progetto attuale. Per Gallo, c’è da capire la volontà di entrambe le parti, ci metteremo a parlare ha detto corvino, una prospettiva comunque strana se pensiamo che scorso anno era stato proprio il terzino a dichiarare l addio in conferenza. Poi ci sono le situazione spinose o meglio i fuori rosa, che non sono riusciti a trovare sistemazione, Guilbert, Rafia e Maleh. Il club è stato chiaro, hanno sempre saputo di non rientrare nei piani tecnici. Addirittura Corvino parla poi di immagine del club, e spiega che se qualcuno altera le immagini morali e comportamentali del gruppo l’area tecnica deve fare in modo che non venga contagiato l’intero gruppo. È tutto molto chiaro, a Lecce servono calciatori che lavorano con le motivazioni giuste.

Ludovica Scardia

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×