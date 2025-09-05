Leclerc può riscattarsi a Monza? Marc Márquez cerca l’ottava vittoria di fila

Si fermano i principali campionati di calcio ma tornano i motori! In programma questo weekend ci sono gli appuntamenti sia di Formula 1 che di MotoGP. Vediamo nel dettaglio.

Questo fine settimana si terrà il Gran Premio d’Italia, 16esima tappa del Mondiale di Formula 1. A Monza, la Ferrari cercherà di riscattarsi dopo il pessimo risultato di Zandvoort. È fondamentale per il Cavallino Rampante cercare di mantenere a distanza la Mercedes per quanto riguarda la classifica Costruttori: attualmente, la Ferrari è seconda con 260 punti, 12 in più della Mercedes.

L’affermazione di Charles Leclerc a Monza è bancata a 11.00 su Planetwin365 e su Unibet, mentre su Betclic la quota è di 5.00. È sicuramente il monegasco il più quotato, rispetto al compagno di scuderia Hamilton, vista e considerata la penalizzazione assegnata al britannico, che lo costringerà a partire cinque posizioni dietro in griglia.

Dopo la disfatta olandese di Lando Norris, Oscar Piastri è riuscito a raggiungere quota 309 punti, con un vantaggio di 34 punti nei confronti del compagno di scuderia. È l’australiano della McLaren a partire nettamente favorito questo weekend: su Planetwin365, l’eventuale successo di Piastri a Monza è dato a 2.00; come su Betclic e su WilliamHill. La possibilità che Norris vinca il Gran Premio d’Italia, invece, è proposta a 2.75 su Planetwin365; su Unibet 2.45 e su Betclic 2.60.

In Catalogna, sul circuito di Montmeló, si terrà il 15esimo appuntamento con la MotoGP. Reduce da un filotto di sette vittorie e con un vantaggio impressionante di 175 punti nei confronti del fratello Álex, Marc Márquez è ormai vicinissimo a laurearsi campione del Mondo. Su questi circuito, lo spagnolo non ha mai brillato particolarmente e potrebbe invertire il trend questo fine settimana: su Planetwin365, la vittoria del pilota Ducati in Catalogna pagherebbe 1.60 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 1.50.

La possibile affermazione di Álex Márquez, invece, è proposta su Planetwin365 a 7.00; su Betclic e WilliamHill 5.50. Positive le ultime prestazioni di Marco Bezzecchi, che è riuscito ad andare a podio nelle ultime tre gare e vorrà riconfermarsi. Un eventuale successo del pilota Aprilia, quarto in classifica iridata, pagherebbe su Planetwin365 7.00 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 8.50.