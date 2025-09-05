SI HD

MotoGP, in Catalogna sorprende la KTM. Ancora crisi nera per Bagnaia

La KTM domina a Montmeló: Brad Binder segna il miglior tempo delle prequalifiche MotoGP in 1’38”141, davanti al compagno Pedro Acosta, leader delle FP1. Terzo Alex Márquez, che precede il fratello Marc, quarto ma efficace sul passo gara con gomme usurate.

Tra i promossi diretti al Q2 ci sono anche Bezzecchi (5°), Bastianini (6° nonostante una caduta), Morbidelli (7°), Zarco e Marini con le Honda, e Ogura (10°). Restano invece esclusi Quartararo, Aldeguer (14°) e Di Giannantonio (17°).

In difficoltà i big: Jorge Martín solo 18°, ancora in cerca di feeling con l’Aprilia, e soprattutto Pecco Bagnaia, 21° con una Ducati GP25 che continua a dargli problemi di trazione e inserimento in curva. Entrambi costretti al Q1.

