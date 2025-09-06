Charles Leclerc, tifosi in visibilio: la Ferrari ha già vinto

Charles Leclerc promette di fare faville in Italia ed è sicuro di una cosa. Con questa mentalità, è come se avesse già portato a casa la vittoria.

Lo scorso anno i tifosi italiani hanno potuto festeggiare un bel momento, tra le tante sofferenze che il team nostrano per eccellenza, Ferrari, gli ha fatto penare. La vittoria del GP di Monza avvenuta il primo settembre 2024 ad opera del pilota monegasco Charles Leclerc ha rappresentato un momento altissimo in una stagione che di momenti allegri ne ha avuti ben pochi.

Un trionfo arrivato nel momento migliore e che ha segnato vari record: si è trattato del ventesimo successo del team italiano sulla sua pista di casa, della prima vittoria nell’era post Michael Schumacher, ultimo pilota Ferrai a vincere a Monza prima di Charles Leclerc che aveva trionfato per l’ultima volta nel 2006. Dulcis in fundo, è stato un trionfo importante perché ha dimostrato che credendo in un obiettivo, il team può riuscire a coglierlo.

La gara di Monza di quest’anno è dietro l’angolo e siamo nel momento più critico per Ferrari: la Classifica Piloti non si può più scalare e quella Costruttori sebbene coronata dal secondo posto assoluto sembra ancora più ripida, eppure un successo casalingo che risulterebbe il secondo di fila in due anni sarebbe un chiaro segnale di ripresa. La pressione sale ma Charles sembra reggerla egregiamente.

Ci credono il pilota…e i bookmakers

Quella che potrebbe essere la terza vittoria monzese in carriera di Leclerc viene data da diversi siti di scommesse sportive ad 1/11, una quota decisamente generosa pensando al magro punteggio che la squadra italiana ha accumulato quest’anno. Certo, Norris e Piastri hanno quote più vicine all’1/2 – per i non esperti, quote molto più basse – ma è comunque un segnale che in Leclerc, qualcuno ci crede.

Raggiunto dalla stampa lo stesso pilota con la tuta rossa ha detto la sua e pare ben più motivato del solito, se pensiamo a come lo abbiamo visto durante questa stagione: “Vincere a Monza? Io ci credo. L’anno scorso non credevo che si potesse vincere, quest’anno la penso un po’ diversamente, ma va anche detto che sarà estremamente difficile”, le prospettive che Lelclerc sente di avere davanti a se.

Il pilota monegasco riconosce l’assoluta superiorità di McLaren ma questo non lo frenerà: “La differenza non si fa da solo, ma bisogna essere tutti uniti. E’ la squadra che fa la differenza. E non ho mai visto questa squadra divisa. Ora dobbiamo trovare quello che non sono riuscito a trovare in questi anni”, le sue parole prima della grande corsa. Durante l’anno, Leclerc è stato spesso frenato proprio dalla sua tenuta psicologica: se questo è il suo mindset in vista di Monza, possiamo sperare in un altro miracolo: non costa nulla. A meno che non vi giochiate la schedina, ovviamente.