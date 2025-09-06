SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » France Football sbaglia la traduzione! Ecco cosa ha detto Lautaro Martinez

France Football sbaglia la traduzione! Ecco cosa ha detto Lautaro Martinez

di

Nelle scorse ore ha fatto scalpore una dichiarazione di Lautaro Martinez a France Football nella quale il capitano dell’Inter confermava che Simone Inzaghi avrebbe informato la squadra prima della finale di Champions League della decisione di lasciare l’Inter. La dichiarazione è stata però frutto di un’errata traduzione della testata francese. Ecco la traduzione corretta delle parole di Lautaro: “Assolutamente no. Ognuno è libero di fare le scelte che preferisce, ma in quel momento il mister non ci ha mai informato che aveva ricevuto un’offerta e che se ne sarebbe andato. Noi ci siamo concentrati sui nostri obiettivi”. 

Lautaro-Inter, parla l'agente: cosa succede
Lautaro Martinez, capitano Inter Foto ANSA (Sportitalia.it)

 

Inter, le parole di Lautaro

Ecco le altre parole di Lautaro Martinez: “C’è stata una settimana in cui il dolore è stato fortissimo, molto forte, molto difficile da digerire. Dopo, non c’è tempo per lamentarsi; bisogna ricominciare e continuare, voltare pagina, conservare le cose buone, migliorarle, correggere ciò che non ha funzionato e andare avanti“. Ancora Lautaro: “Volevo parlare con la gente, con i miei compagni di squadra, ma non ci sono riuscito. Non è uscito niente. Ero bloccato. Ero un po’ ansioso e triste perché è stato un duro colpo. Avevamo la possibilità di vincere tre titoli (Campionato, Serie A e Coppa Italia), e alla fine ci ritroviamo così, senza niente. È il dolore più profondo che abbia mai provato”. Sui motivi del crollo nerazzurro, Lautaro invece ha risposto così: “È difficile da spiegare. Perché il calcio è così: a volte si vince, a volte si perde. Il Napoli, che ha vinto lo Scudetto, ha giocato solo in campionato. Si è riposato, si è preparato per la partita ogni settimana. Per noi, dall’anno scorso, è stato un accumulo di partite, stanchezza, infortuni e quindi giocatori indisponibili nei momenti importanti. Si è fatto sentire davvero. Ma con ogni stagione si impara“.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×