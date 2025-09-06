France Football sbaglia la traduzione! Ecco cosa ha detto Lautaro Martinez

Nelle scorse ore ha fatto scalpore una dichiarazione di Lautaro Martinez a France Football nella quale il capitano dell’Inter confermava che Simone Inzaghi avrebbe informato la squadra prima della finale di Champions League della decisione di lasciare l’Inter. La dichiarazione è stata però frutto di un’errata traduzione della testata francese. Ecco la traduzione corretta delle parole di Lautaro: “Assolutamente no. Ognuno è libero di fare le scelte che preferisce, ma in quel momento il mister non ci ha mai informato che aveva ricevuto un’offerta e che se ne sarebbe andato. Noi ci siamo concentrati sui nostri obiettivi”.

Inter, le parole di Lautaro

Ecco le altre parole di Lautaro Martinez: “C’è stata una settimana in cui il dolore è stato fortissimo, molto forte, molto difficile da digerire. Dopo, non c’è tempo per lamentarsi; bisogna ricominciare e continuare, voltare pagina, conservare le cose buone, migliorarle, correggere ciò che non ha funzionato e andare avanti“. Ancora Lautaro: “Volevo parlare con la gente, con i miei compagni di squadra, ma non ci sono riuscito. Non è uscito niente. Ero bloccato. Ero un po’ ansioso e triste perché è stato un duro colpo. Avevamo la possibilità di vincere tre titoli (Campionato, Serie A e Coppa Italia), e alla fine ci ritroviamo così, senza niente. È il dolore più profondo che abbia mai provato”. Sui motivi del crollo nerazzurro, Lautaro invece ha risposto così: “È difficile da spiegare. Perché il calcio è così: a volte si vince, a volte si perde. Il Napoli, che ha vinto lo Scudetto, ha giocato solo in campionato. Si è riposato, si è preparato per la partita ogni settimana. Per noi, dall’anno scorso, è stato un accumulo di partite, stanchezza, infortuni e quindi giocatori indisponibili nei momenti importanti. Si è fatto sentire davvero. Ma con ogni stagione si impara“.