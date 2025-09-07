Basket, addio di Gallinari alla Nazionale: “Siamo in buone mani”

Danilo Gallinari ha salutato la maglia azzurra con un addio carico di emozione, chiudendo la sua avventura in Nazionale senza trofei ma con uno sguardo fiducioso verso il futuro.

Dopo la sconfitta contro la Serbia negli ottavi di finale di Eurobasket, il Gallo ha voluto trasmettere un messaggio di speranza ai tifosi: “Siamo in ottime mani. I ragazzi più giovani sono maturati tantissimo dal primo giorno di raduno e anche nelle loro stagioni con il club e nel loro percorso. Sarà emozionante per me continuare a vederli in tv – ha dichiarato a Sky, visibilmente commosso – In questo momento provo tante emozioni e voglio ringraziare tutti, dai miei compagni allo staff ai tifosi, sono davvero molto emozionato.”

Parlando poi della sfida contro la Slovenia e della prestazione stellare di Luka Doncic, Gallinari ha riconosciuto il valore dell’avversario: “Ha fatto una prestazione incredibile. Noi non abbiamo mai mollato, ma sappiamo che per vincere le partite bisogna giocare per 40 minuti. Siamo partiti così così, ma poi ce l’abbiamo messa tutta. A rimbalzo siamo stati meno forti oggi, abbiamo subito anche dai loro lunghi ma nonostante tutto abbiamo dato tutto.”