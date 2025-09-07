SI HD

Esclusiva Si – Milan, manca l’ok dell’entourage per il trasferimento in Arabia

Nonostante un accordo di base reperito con Al Shabab non c’è ancora il consenso da parte dell’entourage di Adli rispetto alle commissioni tra l’agente del centrocampista del Milan ed il club saudita. L’affare non ha ancora avuto il definitivo via libera.
Ecco il tweet del nostro Gianluigi Longari:

