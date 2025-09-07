Galatasaray, l’allenatore conferma: “Volevamo Calhanoglu, ma l’Inter…”

Intervistato dalla testata turca Now Spor, l’allenatore del Galatasaray Okan Buruk (nonché ex giocatore dell’Inter) è tornato a parlare di uno dei temi più caldi dell’ultima estate di mercato: l’interesse del club turco per Hakan Calhanoğlu.

La conferma dell’allenatore del Galatasaray

“Hakan era un giocatore che volevamo davvero – ha spiegato il tecnico, come riportato da Fcinternews.it –. È un grande tifoso del Galatasaray e ha anche dichiarato di essere pronto, in futuro, a fare un sacrificio pur di vestire la nostra maglia”.

La posizione dell’Inter

Buruk ha poi raccontato i retroscena della trattativa: “Gundogan ha accettato di ridursi lo stipendio e anche Hakan avrebbe fatto lo stesso. Ma l’Inter aveva aspettative molto alte: per il suo cartellino sarebbero serviti 40-45 milioni di euro. È un giocatore molto importante e per noi la sua operazione è stata difficile”.

La conferma sul nuovo tentativo

Il tecnico ha rivelato che un ulteriore tentativo era stato fatto anche di recente: “Abbiamo riprovato la scorsa settimana, ma l’Inter ci ha detto chiaramente di non volerlo cedere. Hanno aggiunto che l’unica possibilità sarebbe stata un’offerta nettamente superiore al normale, ma non credo che la loro posizione cambierà”.