Qualificazioni Mondiali, Israele-Italia: gli Azzurri possono imporsi in entrambi i tempi?

Nuovo impegno per l’Italia di Gennaro Gattuso, in cerca del pass per i Mondiali 2026. Gli Azzurri giocheranno contro Israele in un match valido per la fase di qualificazione alla competizione mondiale che si svolgerà nel 2026 tra Stati Uniti, Canda e Messico. La gara è prevista per stasera, alle ore 20:45, al Nagyerdei Stadion di Debrecen.

Entrambe le squadre sono inserite nel gruppo I, che attualmente vede in testa alla classifica la Norvegia con 12 punti raccolti dopo quattro gare disputate. Gli israeliani sono secondi con 9 punti in quattro gare mentre l’Italia è a quota 6 punti in tre partite. Segue l’Estonia al quarto posto con 3 punti raccolti in cinque sfide e a chiudere la classifica c’è la Moldavia, ancora a secco.

Per gli Azzurri si tratta di un’occasione importante per provare a tenere in piedi il duello con i norvegesi per il primo posto nel gruppo: ricordiamo che soltanto la prima classificata si assicurerà la qualificazione diretta alla fase finale del Mondiale, mentre per le seconde classificate si aprirà lo scenario dei Playoff.

L’esordio del nuovo CT della Nazionale è stato vincente. Gattuso, infatti, è riuscito a portare al successo gli Azzurri contro l’Estonia, chiudendo i 90 minuti di gioco con un netto 5-0. Contro Israele sarà importante vincere e, possibilmente, farlo con uno scarto di reti rilevante: su Planetwin365, l’“Handicap 2 (1)” è proposta a 2,10 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 2,06.

Molto interessante la quota del “Parziale-finale 2/2”: su Planetwin365, parliamo di 2,05 volte la posta; mentre su WilliamHill e Betclic la quota è di 1,89. Altra giocata da tener d’occhio è la Combo “2+Over 2,5”: su Planetwin365, questa proposta a 2,05 volte la posta; su Betclic e su WilliamHill 2,02.

L’eventualità che l’Italia realizzi almeno tre reti durante i 90 minuti di gioco è tutt’altro che azzardata: su Planetwin365, l’“Over 2,5 Ospite” ha la quota di 2,50; su WilliamHill e su Betclic la stessa giocata è proposta a 2,43. L’eventualità che una delle due squadre non vada a segno, che si traduce nel “NoGoal”, è bancata su Planetwin365 a 1,83; su Betclic 1,80 e su Unibet 1,78.

Tra i risultati esatti, segnaliamo il 3-0 in favore dell’Italia: su Planetwin365 l’ipotesi vale 10 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 9,50.