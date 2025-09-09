Lecce, l’attesa è finita, ecco il nuovo centro sportivo di proprietà



Giornata storica in casa Lecce, si aprono ufficialmente le porte del nuovo centro sportivo, la nuova casa dei giallorossi, il quartier generale a Martignano, un investimento fortemente voluto dal presidente Sticchi Damiani, da oltre 15 milioni di euro. Una struttura completamente nuova, per ora conterà uno solo campo di allenamento in erba naturale, per gli uomini di di Francesco, una palestra e lo spogliatoio, ma è tutto work in Progress, si i lavori continuano perché i campi di allenamento saranno 7 il tutto condito da spazi dedicati ai giocatori per vivere al massimo la struttura. Il secondo campo sempre per la prima squadra sarà pronto tra ottobre e novembre, con l’ampliamento della struttura che è dunque l obiettivo principale per rendere il centro sportivo il fiore all’occhiello della società, che per la prima volta nella storia avrà la sua casa dove potersi allenare insieme alle altre formazioni giovanili.

Intanto i primi ad entrare saranno proprio capitan falcone e compagni sotto gli occhi della dirigenza, dal presidente ai Direttori Corvino e Trinchera , all amministratore delegato Mencucci e il Direttore generale dell’aria operativa Mercadante, che ha seguito l’esecuzione dei lavori, e dunque l’attesa è finita, ma per ora è tutto ancora top secret. va detto che L’impianto non sarà aperto al pubblico, la società ha fissato per venerdì 26 settembre la presentazione agli organi di informazione e di conseguenza al popolo giallorosso.

sul nuovo terreno di gioco, per riprendere gli allenamenti in vista del match prossimo sul calendario, quello di Bergamo contro l’Atlanta dell’ex krstovic. Mancheranno ancora tutti i nazionali, precisamente 8 giocatori, e questo è comunque un problema per il tecnico che sicuramente avrà il gruppo intero a disposizione solo tra giovedì e venerdì, problema perché la squadra dopo solo due partite giocate con il mercato in corso, si è completata sul finire della sessione dedicata alle trattative, quindi la necessità di assemblaggio è evidente e necessaria. Canard tornerà ad allenarsi a pieno regime, il diciassettenne ha osservato un periodo di riposo in seguito il violento scontro nel match contro il Milan, con l’ex compagno Gabbia. ora si torna alla normalità, in un giorno storico per l’unione sportiva Lecce