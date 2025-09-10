Conmebol, tutte le qualificate ai Mondiali

Sono terminate le Qualificazioni Sudamericane per i Mondiali 2026 ed è stato definito l’elenco delle nazionali qualificate al torneo iridato che si svolgerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

La prestazione dell’Argentina

L’Argentina era già qualificata da marzo scorso, ma è uscita sconfitta fuori casa con l’Ecuador a causa di un rigore di Enner Valencia e di un’espulsione per parte (Otamendi e Caicedo) che hanno inficiato il gioco. Nella ripresa spazio per Mastantuono che in assenza di Messi ha vestito la maglia n.10. In campo dal primo minuto e per un’ora circa di gioco il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, rimasto a secco e reduce da una prestazione appannata, sostituito da Julian Alvarez. Novanta minuti invece per l’ex Juventus Nico Gonzalez (ora all’Atletico Madrid), rimasto in panchina invece Nico Paz (Como).

Tutte le altre

Partita combattuta dal Venezuela, ma la Colombia di Yerry Mina, andato anche in gol, ha surclassato 6-3 gli avversari fuori casa. Non ha visto il campo, lato Cafeteros, il centrale del Bologna Lucumi. Brasile ed Ecuador avevano già assicurato il loro posto mesi fa. Nella 17ª giornata si erano aggiunte l’Uruguay di Bielsa, il Paraguay (quasi 70 minuti di gioco per Sanabria della Cremonese) e la Colombia. Nella 18ª giornata restava solo da determinare chi avrebbe ottenuto lo spareggio, conteso fino all’ultimo da Venezuela e Bolivia, ma è stata quest’ultima ad aggiudicarsi il posto grazie a una grande vittoria contro la Seleçao di Carlo Ancelotti. Sono quindi 6 le qualificate, con la Bolivia che in caso di successo nello spareggio sarà così la 7^.

Il girone

Le qualificate finali ai Mondiali

1. Argentina 38 punti

2. Ecuador 29

3. Colombia 28

4. Uruguay 28

5. Brasile 28

6. Paraguay 28

7. Bolivia 20 (spareggio)

Le eliminate

8. Venezuela 18 punti

9. Perù 12

10. Cile 11