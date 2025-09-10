Longari: “Il Bologna dice ‘no’ all’Arabia Saudita per Santi Castro”

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, Il Bologna avrebbe rifiutato a prescindere i dialoghi con l’Al-Hilal per Santiago Castro. Il club che ha preso in questa stagione come allenatore Simone Inzaghi, dopo la finale di Champions League, avrebbe chiesto ai rossoblù la disponibilità a parlare del centravanti argentino, classe 2004. Risposta negativo da parte dei vertici del club felsineo che non hanno certamente intenzione di cedere uno dei pezzi pregiati della rosa a mercato italiano chiuso.

L’argentino, che in questa stagione è chiamato a confermare e migliorare quanto di buono fatto nella passata annata, è diventato al momento il titolarissimo dell’attacco del Bologna. Castro si portava dietro dei fastidiosi problemi fisici dalla passata stagione. E in estate ha lavorato per ritrovare la condizione fisica. Tuttavia, non ha avuto molto tempo perché alla prima partita ufficiale il titolare designato di inizio anno, ovvero Ciro Immobile, si è infortunato in maniera piuttosto grave. Ora al Bologna resta la stessa coppia che si è alternata con relativo successo lo scorso anno ovvero l’argentino e l’olandese Dallinga. E, quindi, non ci sono spazi per un trattativa per i cartellino di Castro né con l’Al-Hilal né con nessun altro.