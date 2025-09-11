SI HD

ESCLUSIVA SI Pedullà: “Il Verona dice sì: fatta per Gagliardini”

L’Hellas Verona finalizza un secondo arrivo fra i giocatori rimasti svincolati dopo la chiusura del mercato estivo.

Dopo l’arrivo di Jean-Daniel Akpa-Akpro infatti, come anticipato da Alfredo Pedullà negli scorsi giorni il club gialloblù doveva decidere se tesserare anche Roberto Gagliardini. Pedullà riferisce che il Verona ha deciso di tesserarlo.

Dopo il ko di Tomas Suslov, la squadra di Paolo Zanetti accoglie dunque un altro arrivo per infoltire la mediana in vista di una stagione nella quale il Verona dovrà inseguire un’altra salvezza.

