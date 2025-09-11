SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » Juventus, Openda: “Ecco la mia posizione preferita. Bremer? Ecco cosa penso”

Juventus, Openda: “Ecco la mia posizione preferita. Bremer? Ecco cosa penso”

di
Juventus, Openda: “Ecco la mia posizione preferita. Bremer? Ecco cosa penso”

Lois Openda, nuovo calciatore della Juventus, si è presentato in conferenza stampa all’Allianz Stadium.

Che atmosfera ti aspetti allo stadio?
“Sono pronto a far parte della squadra”.

Hai una posizione in campo preferita?
“La mia posizione migliore è il numero 9, poi mi piace giocare sulle fasce. Mi piace muovermi parecchio”.

Cosa ti ha convinto della Juventus?
“La Juventus è uno dei club più importanti d’Italia. Uno da cui mi sono ispirato è Zlatan Ibrahimovic”.

Hai parlato con Bremer?
“So cosa è successo, ho parlato con lui e ho mandato dei messaggi a lui. Poi parleremo di più, ma è un grande giocatore e una grande persona”.

Come pensi di poter aiutare la squadra?
“Conosco le difficoltà del campionato italiano, posso portare velocità e qualità. Io voglio dare il massimo”.

Tudor ti ha già parlato del ruolo?
“Ho parlato con Tudor e lui sa che la mia posizione preferita è quella da numero 9. Sono a disposizione del mister”.

Questa è la tappa più importante della tua carriera?
“Certo. Ho giocato in Germania, Francia e in Belgio e ho imparato da tutti questi campionato. Questo era il club migliore per provare a migliorare e far vedere quello che posso fare. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione”.

Cosa rappresenta per te il gol?
“Devo lavorare su alcuni aspetti per diventare un attaccante più completo”.

 

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×