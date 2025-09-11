Juventus, Openda: “Ecco la mia posizione preferita. Bremer? Ecco cosa penso”

Lois Openda, nuovo calciatore della Juventus, si è presentato in conferenza stampa all’Allianz Stadium.
Che atmosfera ti aspetti allo stadio?
“Sono pronto a far parte della squadra”.
Hai una posizione in campo preferita?
“La mia posizione migliore è il numero 9, poi mi piace giocare sulle fasce. Mi piace muovermi parecchio”.
Cosa ti ha convinto della Juventus?
“La Juventus è uno dei club più importanti d’Italia. Uno da cui mi sono ispirato è Zlatan Ibrahimovic”.
Hai parlato con Bremer?
“So cosa è successo, ho parlato con lui e ho mandato dei messaggi a lui. Poi parleremo di più, ma è un grande giocatore e una grande persona”.
Come pensi di poter aiutare la squadra?
“Conosco le difficoltà del campionato italiano, posso portare velocità e qualità. Io voglio dare il massimo”.
Tudor ti ha già parlato del ruolo?
“Ho parlato con Tudor e lui sa che la mia posizione preferita è quella da numero 9. Sono a disposizione del mister”.
Questa è la tappa più importante della tua carriera?
“Certo. Ho giocato in Germania, Francia e in Belgio e ho imparato da tutti questi campionato. Questo era il club migliore per provare a migliorare e far vedere quello che posso fare. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione”.
Cosa rappresenta per te il gol?
“Devo lavorare su alcuni aspetti per diventare un attaccante più completo”.