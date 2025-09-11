Juventus, Openda: “Ecco la mia posizione preferita. Bremer? Ecco cosa penso”

Lois Openda, nuovo calciatore della Juventus, si è presentato in conferenza stampa all’Allianz Stadium.

Che atmosfera ti aspetti allo stadio?

“Sono pronto a far parte della squadra”.

Hai una posizione in campo preferita?

“La mia posizione migliore è il numero 9, poi mi piace giocare sulle fasce. Mi piace muovermi parecchio”.

Cosa ti ha convinto della Juventus?

“La Juventus è uno dei club più importanti d’Italia. Uno da cui mi sono ispirato è Zlatan Ibrahimovic”.

Hai parlato con Bremer?

“So cosa è successo, ho parlato con lui e ho mandato dei messaggi a lui. Poi parleremo di più, ma è un grande giocatore e una grande persona”.

Come pensi di poter aiutare la squadra?

“Conosco le difficoltà del campionato italiano, posso portare velocità e qualità. Io voglio dare il massimo”.

Tudor ti ha già parlato del ruolo?

“Ho parlato con Tudor e lui sa che la mia posizione preferita è quella da numero 9. Sono a disposizione del mister”.

Questa è la tappa più importante della tua carriera?

“Certo. Ho giocato in Germania, Francia e in Belgio e ho imparato da tutti questi campionato. Questo era il club migliore per provare a migliorare e far vedere quello che posso fare. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione”.

Cosa rappresenta per te il gol?

“Devo lavorare su alcuni aspetti per diventare un attaccante più completo”.