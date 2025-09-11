SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » Juventus, Zhegrova: “Ho avuto un periodo travagliato, ora mi sento meglio”

Juventus, Zhegrova: “Ho avuto un periodo travagliato, ora mi sento meglio”

di
Juventus, Zhegrova: “Ho avuto un periodo travagliato, ora mi sento meglio”

Edon Zhegrova, nuovo calciatore della Juventus, si è presentato in conferenza stampa all’Allianz Stadium. 

Ci racconti i tuoi primi giorni?
“Sono contento di questi primi giorni e sono stato accolto bene da tutti”.

Cosa ti ha convinto della Juve?
“Ho sempre voluto arrivare in un grande club. Conosco bene David e la sua qualità mi ha fatto scegliere la Juve”.

Come stai?
“Ho avuto un periodo travagliato, ora mi sento meglio. Lo staff mi sta aiutando, ma molto presto sarò pronto e starò molto meglio”.

Pensate di poter vincere?
“Penso che questa squadra abbia molta qualità, cercheremo di vincere tutte le partite”.

Regalerai la tua maglia a Rama?
“Sicuramente e sono molto grato a lui. Io rappresento tutte le comunità albanesi”.

Come hai vissuto questa trattativa?
“La Juventus è un grande club e io ho sempre voluto giocare per un grande club. La prima volta che ho sentito Comolli e Chiellini è stato un sogno. Sono contento e orgoglioso di farne parte”.

Hai ricevuto qualche consiglio da Tudor?
“Ho iniziato ad allenarmi da poco tempo con la squadra. Ho parlato con Tudor e vedremo dove vorrà schierarmi”.

Sulla sfida contro l’Inter?
“Ho parlato con Tudor e non farò ancora parte della partita perché dovrò lavorare. Io sosterrò la squadra”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×