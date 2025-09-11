Juventus, Zhegrova: “Ho avuto un periodo travagliato, ora mi sento meglio”

Edon Zhegrova, nuovo calciatore della Juventus, si è presentato in conferenza stampa all’Allianz Stadium.

Ci racconti i tuoi primi giorni?

“Sono contento di questi primi giorni e sono stato accolto bene da tutti”.

Cosa ti ha convinto della Juve?

“Ho sempre voluto arrivare in un grande club. Conosco bene David e la sua qualità mi ha fatto scegliere la Juve”.

Come stai?

“Ho avuto un periodo travagliato, ora mi sento meglio. Lo staff mi sta aiutando, ma molto presto sarò pronto e starò molto meglio”.

Pensate di poter vincere?

“Penso che questa squadra abbia molta qualità, cercheremo di vincere tutte le partite”.

Regalerai la tua maglia a Rama?

“Sicuramente e sono molto grato a lui. Io rappresento tutte le comunità albanesi”.

Come hai vissuto questa trattativa?

“La Juventus è un grande club e io ho sempre voluto giocare per un grande club. La prima volta che ho sentito Comolli e Chiellini è stato un sogno. Sono contento e orgoglioso di farne parte”.

Hai ricevuto qualche consiglio da Tudor?

“Ho iniziato ad allenarmi da poco tempo con la squadra. Ho parlato con Tudor e vedremo dove vorrà schierarmi”.

Sulla sfida contro l’Inter?

“Ho parlato con Tudor e non farò ancora parte della partita perché dovrò lavorare. Io sosterrò la squadra”.