Pavard si presenta all’OM: “Inter miglior club italiano. De Zerbi vulcanico? Allora Inzaghi…”

Benjamin Pavard si è presentato all’Olympique Marsiglia oggi, dopo il trasferimento dall’Inter nell’ultimo giorno della finestra di calciomercato estiva e dopo la sosta per le Nazionali, che lo ha visto impegnato con la Francia. Il difensore ex Bayern Monaco ha parlato non solo del suo approdo in Provenza ma anche di ciò che si è lasciato alle spalle ovvero l’Inter.

Le vittorie con l’Inter

Benjamin Pavard ha parlato con grande orgoglio di quanto fatto all’Inter nelle ultime due stagioni in particolare nella prima, non lesinando complimenti al club milanese: “Quando ho saputo dell’interesse del Marsiglia, è diventato tutto chiaro: volevo il Vélodrome e la Champions League. Ho avuto la fortuna di vincere molto con Bayern e Inter, ma qui cercavo nuove emozioni. All’Inter ho vinto lo scudetto in quello che è secondo me il miglior club in Italia”.

Il confronto tra De Zerbi e Inzaghi

A chi gli chiede che cosa ne pensa di Roberto De Zerbi e del fatto che sia, o possa sembrare, un allenatore vulcanico, Pavard risponde con una battuta che fa ancora riferimento al suo periodo nerazzurro: “De Zerbi vulcanico? Allora credo che non abbiate mai visto Simone Inzaghi. Quando sono arrivato in Italia, ho pensato che fosse matto. Ma in realtà sono persone appassionate del loro lavoro. In Francia può sembrare un po’ sorprendente ma sono dei veri appassionati. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura con il mister”.

Sulla scelta dell’OM

Dietro la scelta repentina di trasferirsi al Marsiglia, Pavard spiega, ci sono anche ragioni familiari e di nostalgia: “Sono passati nove anni da quando ho lasciato la Francia, mi è mancata molto. Mi avvicino alla mia famiglia, anche mia moglie è marsigliese. L’OM è un grande club e non si può rifiutare”.