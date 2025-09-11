UEFA rinvia la decisione sul Milan-Como a Perth

Come anticipato su X da Tancredi Palmeri, la UEFA ha scelto di sospendere il proprio giudizio sulla proposta della Lega Serie A di disputare in Australia, a Perth, la partita di campionato tra Milan e Como, in programma per febbraio 2026. In quel periodo, infatti, lo stadio Giuseppe Meazza non sarà disponibile poiché utilizzato dal CIO per gli eventi connessi alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Decisione rinviata

In una nota ufficiale, la Federcalcio europea ha spiegato che il Comitato Esecutivo ha analizzato le richieste della RFEF (federazione spagnola) e della FIGC, entrambe intenzionate a portare una gara dei rispettivi campionati nazionali al di fuori dei confini del proprio Paese, e in particolare al di fuori del territorio UEFA.

“Il comitato – si legge nel comunicato – riconosce che si tratta di una questione importante e in crescita, ma vuole raccogliere le opinioni di tutte le parti interessate prima di arrivare a una decisione finale. Ci sono numerosi aspetti da considerare e, in quanto organo di governo del calcio europeo, la UEFA ha il dovere di tenerne conto”.

Per questo motivo non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva. La UEFA ha annunciato l’avvio di un processo di consultazione. Un processo che coinvolgerà tutti gli stakeholder del calcio europeo, inclusi i tifosi. L’obiettivo è giungere a una posizione condivisa entro la fine di settembre.