MotoGP, a Misano è già dominio Marquez nelle libere. Bagnaia quarto

È Marc Marquez il protagonista delle prequalifiche del Gran Premio di San Marino. Lo spagnolo ha firmato il miglior tempo in 1’30’’480, piazzandosi davanti a tutti e candidandosi a uomo da battere in vista delle qualifiche.

Alle sue spalle due italiani: Marco Bezzecchi, secondo, e Franco Morbidelli, terzo. Quarta posizione per Pecco Bagnaia, che dopo le difficoltà delle FP1 è riuscito a ritrovare ritmo e fiducia.

Quinto tempo per Alex Marquez, seguito da Joan Mir, protagonista di una caduta sul finale ma comunque capace di rimanere nei primi sei. In settima piazza Luca Marini, bravo a tenersi dietro il campione del mondo Jorge Martin, entrato in top ten proprio nei secondi conclusivi della sessione.

Completano la lista dei migliori dieci Pedro Acosta, nono, e Fabio Di Giannantonio, decimo. Quest’ultimo conquista l’accesso diretto al Q2 con un margine minimo, riuscendo così a entrare nel gruppo dei più veloci.

Sono cinque, in totale, gli italiani già qualificati al Q2, mentre Enea Bastianini e Fabio Quartararo dovranno passare per il Q1.

Le qualifiche, decisive per la griglia di partenza, si disputeranno domani mattina alle 10.50, promettendo grande spettacolo sul circuito di Misano.