SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Motori » MotoGP, a Misano è già dominio Marquez nelle libere. Bagnaia quarto

MotoGP, a Misano è già dominio Marquez nelle libere. Bagnaia quarto

di
MotoGP, a Misano è già dominio Marquez nelle libere. Bagnaia quarto

È Marc Marquez il protagonista delle prequalifiche del Gran Premio di San Marino. Lo spagnolo ha firmato il miglior tempo in 1’30’’480, piazzandosi davanti a tutti e candidandosi a uomo da battere in vista delle qualifiche.

Alle sue spalle due italiani: Marco Bezzecchi, secondo, e Franco Morbidelli, terzo. Quarta posizione per Pecco Bagnaia, che dopo le difficoltà delle FP1 è riuscito a ritrovare ritmo e fiducia.

Quinto tempo per Alex Marquez, seguito da Joan Mir, protagonista di una caduta sul finale ma comunque capace di rimanere nei primi sei. In settima piazza Luca Marini, bravo a tenersi dietro il campione del mondo Jorge Martin, entrato in top ten proprio nei secondi conclusivi della sessione.

Completano la lista dei migliori dieci Pedro Acosta, nono, e Fabio Di Giannantonio, decimo. Quest’ultimo conquista l’accesso diretto al Q2 con un margine minimo, riuscendo così a entrare nel gruppo dei più veloci.

Sono cinque, in totale, gli italiani già qualificati al Q2, mentre Enea Bastianini e Fabio Quartararo dovranno passare per il Q1.

Le qualifiche, decisive per la griglia di partenza, si disputeranno domani mattina alle 10.50, promettendo grande spettacolo sul circuito di Misano.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×